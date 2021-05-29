KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yoğun bakımın kapısına kadar geldiği hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Nacar, AA muhabirine, müdürlük görevine başladıktan 10 gün sonra hastalığa yakalandığını söyledi.

Hastalığı atlattıktan sonra görevine bambaşka duygularla döndüğünü ifade eden Nacar, Kovid-19'dan çıkardığı ciddi dersleri salgınla mücadele sürecini yönetmede kullandığını kaydetti.

Nacar, üşüme hissiyle hastalığın ilk belirtisinin başladığını ve ardından ateş yüksekliğiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Test sonucunun pozitif çıkmasıyla 5 gün evde karantinada kaldığını aktaran Nacar, şöyle konuştu:

"Evde ateşim düşmedi, şikayetlerim gerilemedi, iyileşemiyorum, hemen hastaneye yattım. Anestezi uzmanıyım, il sağlık müdürüyüm ancak hasta olduğunuzda hasta bir bireysiniz. Çok tedirgin oldum, Kovid-19'da endişeyle güven yan yana. Güven duygunuzu kaybetmediğiniz sürece Kovid-19'da güçlüsünüz. Güven duygunuzu kaybettiğiniz zaman kaygı durumu artıyor ve panik yapıyor insan. 7 gün hastanede tedavi gördüm ve tek başıma kaldım. Kendi başınıza kaldığınızda ve gerçekten hasta olduğunuza inandığınız için hayatta her şey önemini kaybediyor. Bir an önce iyileşmek istiyorsunuz, daha kötü olmak istemiyorsunuz."

Nacar, hastanede kaldığı sürecin zorlu olduğunu ancak iyileşeceği inancını hiç kaybetmediğini dile getirdi.

"Yoğun bakımın kapısına kadar geldim"

Eklem ve sırt ağrılarının yanı sıra uyku problemi de yaşadığını anlatan Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırlıklı şikayetim ateş yükselmesi ve yoğun bir terlemeydi. Sırt ve eklem ağrılarım oldu, çok ciddi uyku problemleri yaşadım. Uykunuzda, uyumakla uyanık olmak arasında bir yerdesiniz, zaman ve mekan oryantasyonu problemi yaşadım. Satürasyon ve kanımın oksijenlenme değeri normalde şu anda 99 civarı, 87'ye kadar düştü. Yani yoğun bakımın kapısına kadar geldim. Eğer biraz daha ilerleseydi yoğun bakımlık olurdum. Hamdolsun yoğun bakıma girmedim ama oksijen desteği ve ciddi bir medikal tedavi aldım. Tabii bildiğiniz için bu tedaviler arttıkça stres katsayınız ve endişeleriniz artıyor."

"Solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm"

Oksijen desteği aldığında sürecin kötüye gidebileceğini düşündüğünü vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Baktım her gün kötüye gidiyorum. Hastalığım ilerleyip solunum sıkıntısı başlayınca öleceğimi düşündüm. Pandemi ilk başladığında Seyhan Devlet Hastanesinde başhekimdim ve orada yoğun bakımda yatan hastalarım da oldu, süreçleri çok iyi biliyorum. Burada inanç çok önemli, genel olarak sağlığınız çok önemli. Hep dedim ki 'Ben elimden gelen gayreti göstereyim, tedaviye uyum sağlayayım, oksijen desteğimi alayım, beslenmeme dikkat edeyim, dinleneyim, soğukkanlı olayım, ben elimden geleni yapayım, eğer bu hastalık zaten benim ecelimse, Rabbim bana bu kadar ömür vermişse yapacağım bir şey yok'. Allah nasip etti, benim gayretlerim, doktorların destekleriyle tabii ki ölüm korkusunu yaşayarak bu süreci atlattım."