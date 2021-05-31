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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalıkta etimle kemiklerim birbirinden ayrılacakmış gibi hissediyordum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalıkta etimle kemiklerim birbirinden ayrılacakmış gibi hissediyordum"

31.05.2021 11:00
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Muş'ta, aldıkları önlemlere rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran 2 hemşire, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Muş'ta, aldıkları önlemlere rağmen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran 2 hemşire, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Muş Devlet Hastanesinin Kovid-19 polikliniğinde görev yapan hemşire Hayat Polat ve Eyüp Çağlayan, iyileştikten sonra vakit kaybetmeden görevlerinin başına döndü.

Kovid-19 Poliklinik Sorumlusu Polat, AA muhabirine, salgının görüldüğü günden bu yana Kovid-19 polikliniğinde hastalara nefes olabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanları olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Polat, "Poliklinikte görevliyken aldığım önlemlere rağmen Kovid-19'a yakalandım. Evde çocuğum ve hasta kaynanam vardı. Kaynanam benden dolayı Kovid-19'a yakalandı. Ona bir şey olsaydı çok vicdan azabı çekerdim. Çok şükür atlattı. Bu nedenle hastalığa yakalanmak istemeyenler maskelerini taksın. Maske hayat kurtarıyor." dedi.

Kovid-19'un korkulması gereken zor bir hastalık olduğunu dile getiren Polat, "Grip gibi diyorlar ama öyle bir şey yok. Eklem ağrılarını ve nefes darlığını anlatmam ve unutmam imkansız. Hastalık boyunca sırt üstü uyuyamadım. Gözümün önüne gelen tek şey çocuğumdu. Bir daha görebilecek miyim, diye düşünüyordum. Çok şükür çocuğuma kavuştum." diye konuştu.

"Ölmekten çok korktum ve çok dua ettim""

Vatandaşlardan bu süreçte belirlenen kurallara uyarak sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını isteyen Polat, şunları söyledi:

"Bu süreçte ailelerimizden çok uzak kaldık, aylarca çocuğumu görmedim. Ekip olarak çok zor günler geçirdik. Kovid-19 olduğumda tek başıma kaldım. Eşimi, çocuğumu ve kaynanamı yanıma çağıramıyordum. İnsanın aklına ölüm geliyor. Ölmekten çok korktum ve çok dua ettim. Kemik ağrılarım ve yaşadığım nefes darlığı çok kötüydü. Hastalık sırasında etimle kemiklerim birbirinden ayrılacakmış gibi hissediyordum. Aklımda sadece ölüm vardı. Acaba bir daha oğlum ve eşimi görebilecek miyim? Çok şükür atlattım ama atlatamayabilirdim de. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor."

"İnsanları uyarıyoruz ama pek dikkate almıyorlar"

Hemşire Eyüp Çağlayan ise Kovid-19 sürecinde çok zorluklar yaşadığını, gelen hastalara şifa olmaya çalışırken virüse yakalandığını aktardı.

Çok ağır bir süreç geçirdiğini, kendisinden dolayı ailesinden iki kişinin de rahatsızlandığını anlatan Çağlayan, şöyle konuştu:

"2 haftada Kovid-19'u yendim. Bu süreçte yüksek ateş ve eklem ağrılarım oldu. Lavaboya gitmek için yataktan indim, dizlerim tutmadı ve yerle bir oldum. Güç kuvvet kalmıyor. İnsanları uyarıyoruz ama bizi pek dikkate almıyorlar. Salgının başlarında vatandaşlar mesafeyi koruyordu çünkü bir korku vardı. Şimdi korku azaldı. İnsanlar kalabalık ortamlara giriyor, maske takmıyor. Çoğu, hastalığa yakalanmayanlar. Yakalanırlarsa, o ağrıları çekerlerse bir daha olmasın diye ellerinden geleni yaparlar."

"Yatağa uzandığımda boğulacak gibi oluyordum"

Hastalık boyunca solunum sıkıntısı yaşadığını, boğulacakmış gibi hissettiğini dile getiren Çağlayan, "Sürekli tedavi edilmek zorunda kaldım. Çünkü ateşle baş edemiyordum, soğuk uygulama yapıyordum, odayı havalandırıyordum, duş alıyordum ama geçmiyordu. Eklemlerin tutmuyordu, duvara tutuna tutuna banyoya ulaşıyordum. Lütfen mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Sağlık şakaya gelmiyor. " ifadelerini kullandı.

Poliklinik, Çağlayan, Eyüp, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalıkta etimle kemiklerim birbirinden ayrılacakmış gibi hissediyordum' - Son Dakika


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