KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim"

18.01.2021 11:27
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Saray Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Oğuzhan Tokgöz, hastalığı atlattıktan sonra ancak 2-3 haftada kendisini toparlayabildiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Saray Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Oğuzhan Tokgöz, hastalığı atlattıktan sonra ancak 2-3 haftada kendisini toparlayabildiğini söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının uzun süredir fedakarca mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte ellerinden geldiğince maske, eldiven ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini anlatan Tokgöz, "Hastanemizde zaman zaman salgından dolayı yatan hasta sayımız çok arttı. Bu dönemde yatan bir hastamızı entübe etmek zorunda kaldık. Ona yaşam desteği verdik, birkaç saat o hastamızla uğraştık. Ne kadar dikkat etsek de muhtemelen o esnada virüsü kaptım." dedi.

Tokgöz, insanların "bana virüs bulaşmaz" diye düşündüğünü ancak bunun yanlış olduğunu dile getirdi.

Hastalığın kendisinde ilk başlarda sadece hafif öksürük yaptığını ifade eden Tokgöz, "Ben de 'normaldir' diye düşündüm. Kendimi riske atmadım ve testimi yaptırdım. Testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrenince ailemi korumak için hastaneye yattım. İlk başlarda sıkıntı olmasa da sonra solunum sıkıntısı yaşadım. Bu süreçte gencecik insanların vefat ettiğini görmek bende korku uyandırdı. O sırada ölümü düşündüm." diye konuştu.

Tokgöz, tedbirlere titizlikle uyulmasının çok önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha anladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu virüs başka hiçbir virüse, hiçbir hastalığa benzemiyor. Hastalığı geçirdikten sonra 2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim. Merdiven çıkmakta zorlanıyordum, yürürken nefes nefese kalıyordum. Bu virüs çok hızlı yayılıyor. Herkesin bu süreçte çok dikkat etmesi gerekiyor. Benim dikkat etmem, sizin dikkat etmeniz yeterli olmuyor. Bazen bir kişi dikkat etmeyince sizin sevdiklerinize virüsü bulaştırabiliyor. Bu salgında bulaşma yolu çok. O yüzden herkesin tedbirlere titizlikle uyması gerekiyor."

"Hastalığını gizleyen insanlar oluyor"

Sağlık çalışanlarının görevden hiçbir zaman çekinmediğinin altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hepimiz çok yoğun ve özverili bir şekilde çalıştık. Bizi üzen, yoran şeyler de çok. En başta insanların duyarsız olması. Yoğun bir çalışmadan sonra dışarı çıktığımızda insanların hala maskesiz dolaştığını görmek bizi üzüyor. Muayeneye gelen insanlara maskelerini takmalarını söylediğimizde bazıları bize tepki gösteriyor. Hastalığını gizleyen insanlar oluyor. Koronavirüs hastası olanlar farklı bir bölümde muayene ediliyor ama bazıları hasta olduğunu söylemiyor, gelip burada hastalığı yayıyor. Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddetin hala bu dönemde olması da üzücü. İnsanların anlayışlı ve duyarlı olması gerekiyor."

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Saray, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - '2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim' - Son Dakika


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