KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı

23.05.2021 11:00

İzmir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 67 gün solunum cihazına bağlı tedavi gören 46 yaşındaki Mustafa Öncan, hastalıkla verdiği mücadeleyi anlattı.

İzmir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 67 gün solunum cihazına bağlı tedavi gören 46 yaşındaki Mustafa Öncan, hastalıkla verdiği mücadeleyi anlattı.

Bornova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası inşaat mühendisi Öncan'ın 25 Şubat'ta rahatsızlığı nedeniyle gittiği sağlık merkezinde yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Bir süre evde karantinaya alınan Öncan, şikayetleri artınca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı eşi Tinatin Gelenava Öncan'ın da görev yaptığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağırlaşan Öncan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akciğerlerinde ciddi sorun yaşayan Öncan, solunum cihazına bağlandı.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde 67 günü solunum cihazı ile olmak üzere toplam 83 gün tedavi gören Öncan, bu tedavinin ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

"Yeniden nefes almak çok güzel"

Mustafa Öncan, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalanıncaya kadar hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını, hayatında ilk defa hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirtti.

Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu vurgulayan Öncan, şöyle konuştu:

"Kimse, 'bu hastalık benim başıma gelmez' ya da 'hafif atlatırım' diye düşünmesin. Bu hastalık yapacağını birkaç gün içinde yapıyor. Özellikle akciğerimde büyük hasara neden oldu. Onun için tedavi sürecim uzadı. Allah korusun olumsuz sonuçlar da doğurabilirdi. Doktorlarımız çok iyi tedavi uyguluyor. Uzun süre entübe olarak yaşamımı solunum cihazına bağlı sürdürdüm. Tedavi sürecimde hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. 'Ben artık iyileşemem' demedim. Bu hastalığa yakalananlar önce kendilerine sonra da sağlık çalışanlarına güvenmeli. Yeniden nefes almak çok güzel. En çok ailemi ve su içmeyi özledim."

Tinatin Gelenava Öncan da eşinin rahatsızlığı sürecinde ailece çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Eşi için çok endişelendiğini aktaran Öncan, "Pandemi hastanesinde görev yapıyorum. Salgında çok sayıda Kovid-19 hastası gördüm ama insanın başına gelince farklı oluyor. Eşim, meslektaşlarımın yaptığı mücadele sonucu sağlığına kavuştu. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Son çare kalp ve akciğer destek cihazına bağladık"

SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı ise Öncan'ın çok zorlu bir süreci atlattığını söyledi.

Öncan'ın iyileşmesi için yoğun bakım servisi olarak günlerce mücadele verdiklerini dile getiren Kıraklı, şunları kaydetti:

"Hastamız 67 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. İstediğimiz düzelme olmayınca onu son çare olarak 16 gün boyunca ECMO dediğimiz yapay kalp ve akciğer destek cihazına bağladık. Bu tedaviyi uygulamak için deneyimli bir ekip ve yoğun bakım hizmeti verilmesi lazım. Hastanemizde her yıl yoğun bakım uzmanları yetiştiriyoruz. Bu süreçte yoğun bakım uzmanlarının ne kadar faydalı tedaviler yürüttüğü bir kez daha ortaya çıktı. Mutlaka hastanelerde yoğun bakım uzmanı doktor sayısı arttırılmalı. Hastamızın sağlıklı bir şekilde taburcu olması bizleri çok mutlu etti."

Doç. Dr. Özlem Ediboğlu ise hastalarının genç ve başka bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen Kovid-19'u çok ağır yaşadığını kaydetti.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı

Yoğun Bakım, Suat Seren, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 46 yaşındaki inşaat mühendisi 67 günlük entübe sürecini anlattı - Son Dakika


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