KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun"

17.12.2020 10:59

İzmir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak ailesiyle bir araya gelen ve işinin başına dönen 43 yaşındaki kimya teknisyeni Bahattin Sabah, bu süreçte yaşadığı korkuları anlattı.

İzmir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak ailesiyle bir araya gelen ve işinin başına dönen 43 yaşındaki kimya teknisyeni Bahattin Sabah, bu süreçte yaşadığı korkuları anlattı.

Bahattin Sabah'ın önce baba ve annesine Kovid-19 pozitif teşhisi konuldu. Devam eden süreçte hastalık belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan Sabah, eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evde kendisini karantinaya aldı.

14 gün boyunca bir odada tek başına hastalıkla mücadele eden Sabah, AA muhabirine, anne ve babasına Kovid-19 tanısı konulmasının ardından onlarla bütün tedbirleri alarak ilgilendiğini ancak bir süre sonra göğüs ağrısı, halsizlik, vücut ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar görüldüğünü ifade etti.

Testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evde izole ettiğini, ilaç tedavisi, su ve vitaminle ayakta kalmaya çalıştığını, çok az yemek yiyebildiğini belirten Sabah, eşinin kapının önüne yemeğini koyduğunu, ayrı tuvaletleri kullandıklarını ve çocuklarını hiç görmediğini dile getirdi.

Süreci tek bir odada nefes almaya çalışarak geçirdiğini ifade eden Sabah, şöyle konuştu:

"Annem ve babama bakmakla yükümlü olduğum için arada yanlarına gitmiştim. Maske, mesafe, eldiven, gözlüğümü taktım. Bu virüs, lanet bir şekilde bulaşıyor. Hastalığım, 5. günden itibaren ağırlaşmaya başladı. Dağın zirvesine çıkar gibi ağrı zirveye tırmanıyor, artık hiç nefes alamaz hale geliyorsunuz. 'Bitti, çocuklarımı artık göremeyeceğim, benden sonra ne yapacaklar' diyorsunuz. Çevrede '14 gün yatıyor iyileşiyor, geçiyor gidiyor' gibi sanılıyor ama değil. Bir an geliyor umudunu kaybediyorsun. 13. güne doğru düzeldi. Göğüs bölgesinde nefes alırken yanma var. Nefes alamıyorsunuz. Nefes alırken sanki bir filtre konmuş, zar zor nefes alıyorsunuz. Bir pamuk ağzınıza tıkanmış öyle nefes almaya çalışıyorsunuz. Nefes almanın çok değerli olduğunu o zaman anladım."

Anne, babası ve kendisinin tedavi sonucunda test sonucunun negatife döndüğünü ancak annesinde göğüs ağrılarının devam ettiğini anlatan Sabah, hastalığın çok kötü olduğunu ve insanların hafife almaması gerektiğini söyledi.

Maskesini hastalık öncesinde hiç çıkartmadığını ifade eden Sabah, hastalık sonrası ailesiyle tekrar bir araya gelmenin ve işine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Nefes almanın değerini şimdi daha iyi anlıyorum"

Ailesini bu süreçte çok özlediğini belirten Sabah, şunları kaydetti:

"14 gün geçtikten sonra da tedbiri bırakmadım. 20-25 gün çok yakın temas kurmadık. Kızım 10 yaşında, 'öpebilir miyim' diyorsun çekiniyor. Psikolojik etki bırakmış. 20 gün sonra sanki bir diyara gitmişiz de kavuşmuş gibisiniz. Kavuştuk ama kızım öpsem mi acaba, 'babacım seni çok özledim sarılayım ama dur sarılmayayım ne olur ne olmaz' diye geçiyor süreç. Nefes almanın değerini şimdi daha iyi anlıyorum."

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun

kızım dizisi, İzmir, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ağrılar zirveye tırmanıyor, bir an geliyor umudunu kaybediyorsun' - Son Dakika


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