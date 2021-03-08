KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm"

08.03.2021 12:21
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Amasya Taşova Devlet Hastanesinde görev yapan 27 yaşındaki sağlık çalışanı Burak Temiz, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek yeniden işine dönmenin sevincini yaşıyor.

Amasya Taşova Devlet Hastanesinde görev yapan 27 yaşındaki sağlık çalışanı Burak Temiz, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek yeniden işine dönmenin sevincini yaşıyor.

Evli ve bir çocuk babası Temiz'in, bir süre önce, yüksek ateş şikayeti üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine Erbaa Devlet Hastanesinde başlanan ve nefes almakta zorlanan Temiz, daha sonra aynı hastanenin Kovid-19 yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yaşam destek cihazına bağlı tedavisinin ardından normal servise alınan Temiz, 10 günü yoğun bakımda geçen 20 günlük mücadelenin ardından iyileşerek ailesine kavuştu.

"Ben ölürsem onlar ne yapacak diye çok düşündüm"

Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sırasında nefes almakta zorlandığını, dayanılmaz ağrıları olduğunu ve ağır bir süreç geçirdiğini anlattı.

"Yoğun bakımda yatmak insanı psikolojik olarak çok yıpratıyor"

Yaklaşık 10 gün süren yoğun bakım sürecinde çok zor günler geçirdiğini ifade eden Temiz, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, yoğun bakımda yatan diğer hastaları düşündüm. Yoğun bakımda yatmak insanı çok üzüyor ve psikolojik olarak çok yıpratıyor. Tedavi döneminde, 1,5 yaşındaki kızım ve eşim hep aklıma geldi. 'Tekrar evime aileme kavuşacak mıyım, onları tekrar görebilecek miyim, ben ölürsem onlar ne yapacak?' diye çok düşündüm. Sürekli kendime, 'Kovid-19 mu beni yenecek yoksa ben mi onu yeneceğim?' diye sordum. Yoğun bakımda yattığım zaman dışarıda rahat bir şekilde maske ile de olsa nefes alabilmenin ne kadar değerli olduğunu, temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulmasının ne kadar önemli olduğunu ve içinde bulunduğumuz aşı döneminde destek olup aşılarımızı yaptırmamızın ne kadar önemli olduğunun farkına vardım."

"Kendimizi sevdiklerimiz için koruyalım"

Hastalığın fiziksel ve ruhsal olarak kendisinde büyük bir yorgunluk bıraktığının altını çizen Temiz, yoğun bakım sürecinin kelimelerle anlatılacak bir süreç olmadığını belirterek, "Şahsım adına yoğun bakım süreci hayatım boyunca geçirebileceğim en kötü günlerdi. Allah kimseyi oraya düşürmesin." dedi.

Hastalanmamak için maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması gerektiğini vurgulayan Temiz, "Bizim başımıza gelmez diye düşünmeyelim ve kendimizi sevdiklerimiz için koruyalım. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem hep birlikte kurallara en iyi şekilde riayet edelim, inşallah bu süreci en kısa sürede atlatmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Temiz, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm' - Son Dakika


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