KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: "Annemi son yolculuğuna uğurlayamadım" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken aynı virüsten kaynaklı hastalık nedeniyle 87 yaşındaki annesini yitiren Uzman Doktor Adli Başar Gürbüz, yaşadıklarını anlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Gürbüz'ün geçen yıl kasım ayında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan 37 yıllık hekim, şikayetlerinin artması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Gürbüz'e Kovid-19 teşhisi konulduğu gün annesi Ayşe Gürbüz'ün de testi pozitif çıktı. Ayşe Gürbüz de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavisine kızının bulunduğu Muğla'daki Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Adli Başar Gürbüz, hastanedeyken annesinin vefat haberini aldı.

Annesinin cenazesine katılamayan Gürbüz, töreni yakınlarının vasıtasıyla çevrim içi olarak izledi.

Gürbüz, hastanede 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildikten sonra geçen hafta görevinin başına döndü.

"Kovid-19 diğer salgınlara göre çok hızlı yayılıyor"

Uzman Doktor Gürbüz, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle hayatının en zor günlerini yaşadığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca daha önce kolera, şarbon ve kızamık gibi salgınlarla mücadele ettiğini belirten Gürbüz, "Kovid-19 diğer salgınlara göre çok hızlı yayılıyor. Aslında başında her şey bir grip gibi başlıyor ama çabuk ilerliyor. Kısa sürede nefes alıp vermekte zorluk çektim. Kanımdaki oksijen oranı düştü. Bir doktor olarak Muğla'da çekilen bilgisayarlı tomografide akciğerlerimdeki tutulumu görünce çok korktum." dedi.

Gürbüz, hastanede oksijen tedavisi gördüğünü, taburcu edilmesinin ardından evine bir oksijen cihazı aldığını, bu sayede akciğerlerinin eski haline döndüğünü ifade etti.

"Çok istememe rağmen onu son yolculuğa uğurlayamadım"

Annesine Kovid-19 teşhisi koyulduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Gürbüz, şunları kaydetti:

"Annem, beni ve 3 kardeşimi yetiştirmek için çok mücadele etmiş bir insandı. Hastalıktan önce kalçası kırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gördü. Sonra tedavisi evde devam ediyordu. Rahatsızlanması üzerine test yapıldı. Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre özel bir hastanede tedavi gördü. Yoğun bakımda hayatını kaybetti. Hayatta en çok sevdiğim kişi olan annemi bu hastalıktan kaybettim. Çok istememe rağmen onu son yolculuğa uğurlayamadım. Bu beni hastalıktan daha çok üzdü. Meslektaşlarımın uyguladığı tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Rahat ve doya doya nefes almak çok güzelmiş. Bir süre dinlenmemin ardından Kovid-19 ile savaşmak için yeniden mesleğime döndüm."

Gürbüz, iyileştikten sonra yeniden beyaz önlüğünü giydiği günü unutamadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye'de daha önce yaşanan bir çok salgın Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sayesinde sona erdi. Ben de tüm hastalarıma Kovid-19 ile mücadele konusunda aşılanmaları gerektiğini söylüyorum. Bazı hastalar aşı yaptırma konusunda kararsız kalıyor. Kendilerine aşının faydaları konusunda bilgi verip, kararsızlıklarını gidermeye çalışıyorum. Ayrıca hastalarıma bu salgınla mücadele konusunda maske, mesafe ve hijyeninin önemini anlatıyorum."