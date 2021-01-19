KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: "Annemi son yolculuğuna uğurlayamadım" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: "Annemi son yolculuğuna uğurlayamadım"

19.01.2021 11:13
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken aynı virüsten kaynaklı hastalık nedeniyle 87 yaşındaki annesini yitiren Uzman Doktor Adli Başar Gürbüz, yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken aynı virüsten kaynaklı hastalık nedeniyle 87 yaşındaki annesini yitiren Uzman Doktor Adli Başar Gürbüz, yaşadıklarını anlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Gürbüz'ün geçen yıl kasım ayında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan 37 yıllık hekim, şikayetlerinin artması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Gürbüz'e Kovid-19 teşhisi konulduğu gün annesi Ayşe Gürbüz'ün de testi pozitif çıktı. Ayşe Gürbüz de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavisine kızının bulunduğu Muğla'daki Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Adli Başar Gürbüz, hastanedeyken annesinin vefat haberini aldı.

Annesinin cenazesine katılamayan Gürbüz, töreni yakınlarının vasıtasıyla çevrim içi olarak izledi.

Gürbüz, hastanede 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildikten sonra geçen hafta görevinin başına döndü.

"Kovid-19 diğer salgınlara göre çok hızlı yayılıyor"

Uzman Doktor Gürbüz, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle hayatının en zor günlerini yaşadığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca daha önce kolera, şarbon ve kızamık gibi salgınlarla mücadele ettiğini belirten Gürbüz, "Kovid-19 diğer salgınlara göre çok hızlı yayılıyor. Aslında başında her şey bir grip gibi başlıyor ama çabuk ilerliyor. Kısa sürede nefes alıp vermekte zorluk çektim. Kanımdaki oksijen oranı düştü. Bir doktor olarak Muğla'da çekilen bilgisayarlı tomografide akciğerlerimdeki tutulumu görünce çok korktum." dedi.

Gürbüz, hastanede oksijen tedavisi gördüğünü, taburcu edilmesinin ardından evine bir oksijen cihazı aldığını, bu sayede akciğerlerinin eski haline döndüğünü ifade etti.

"Çok istememe rağmen onu son yolculuğa uğurlayamadım"

Annesine Kovid-19 teşhisi koyulduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Gürbüz, şunları kaydetti:

"Annem, beni ve 3 kardeşimi yetiştirmek için çok mücadele etmiş bir insandı. Hastalıktan önce kalçası kırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gördü. Sonra tedavisi evde devam ediyordu. Rahatsızlanması üzerine test yapıldı. Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre özel bir hastanede tedavi gördü. Yoğun bakımda hayatını kaybetti. Hayatta en çok sevdiğim kişi olan annemi bu hastalıktan kaybettim. Çok istememe rağmen onu son yolculuğa uğurlayamadım. Bu beni hastalıktan daha çok üzdü. Meslektaşlarımın uyguladığı tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Rahat ve doya doya nefes almak çok güzelmiş. Bir süre dinlenmemin ardından Kovid-19 ile savaşmak için yeniden mesleğime döndüm."

Gürbüz, iyileştikten sonra yeniden beyaz önlüğünü giydiği günü unutamadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye'de daha önce yaşanan bir çok salgın Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sayesinde sona erdi. Ben de tüm hastalarıma Kovid-19 ile mücadele konusunda aşılanmaları gerektiğini söylüyorum. Bazı hastalar aşı yaptırma konusunda kararsız kalıyor. Kendilerine aşının faydaları konusunda bilgi verip, kararsızlıklarını gidermeye çalışıyorum. Ayrıca hastalarıma bu salgınla mücadele konusunda maske, mesafe ve hijyeninin önemini anlatıyorum."

Karabağlar, İzmir, Kasım, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: 'Annemi son yolculuğuna uğurlayamadım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı         
10:44
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: "Annemi son yolculuğuna uğurlayamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei