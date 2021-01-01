KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi

01.01.2021 11:43

Hatay'da 16 gün içerisinde annesi, babası ve ablasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, diğer ablasını da kanser nedeniyle kaybeden Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan, yakalandığı koronavirüsü yense de geçirdiği zor günlerin acısını yaşıyor.

Hatay'da 16 gün içerisinde annesi, babası ve ablasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, diğer ablasını da kanser nedeniyle kaybeden Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan, yakalandığı koronavirüsü yense de geçirdiği zor günlerin acısını yaşıyor.

Cevdet Alkan (56), kanser tedavisi gören 61 yaşındaki ablasının hayatını kaybetmesinin ardından anne ve babasının Kovid-19'a yakalandığını öğrendi. 90 yaşındaki babasını bir süre sonra Kovid-19 nedeniyle kaybeden Alkan, daha sonra kendisi de virüse yakalandığı için izolasyona girdi.

Babasının ölümünden 2 gün sonra Alkan'ın 86 yaşındaki annesi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. İzolasyonda olduğu için cenaze törenine gidemeyen Alkan, kısa süre sonra da 63 yaşındaki diğer ablasının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği haberini aldı.

Alkan, AA muhabirine, 16 gün içerisinde ailesinden 4 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü gözyaşları içerisinde anlattı.

9 günde Kovid-19'dan 3 yakınını kaybetti

Kısa süre içinde 3'ü Kovid-19'dan olmak üzere 4 yakınının yaşamını yitirdiğini belirten Alkan, şunları söyledi:

"20 Kasım'da küçük ablamı kanser nedeniyle kaybettim. Henüz bunun acısı tazeyken 24 Kasım'da babam rahatsızlandı ve hastaneye götürdüğümüzde koronavirüse yakalandığını öğrendik. Bu sırada 3 gün sonra da annem rahatsızlandı. Onun da testi pozitif çıktı. 27 Kasım'da babam hayata gözlerini yumdu. Onu toprağa henüz yeni vermiştik, ondan 48 saat sonra da annemi kaybettik. Bu sırada benim de testim pozitif çıktığından anneme son görevimi yapamadım. Bu çok acı verici bir durum. Onunla vedalaşamadım bile. Birkaç gün sonra da 5 Aralık'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırdığımız diğer ablam hayata gözlerini yumdu. Kendi canımdan 4 kişinin vefatını izledim, çaresizlik içerisinde hiçbir şey yapamamanın acısını yaşadım. Bu öyle bir acı ki annemin bile cenazesine katılamadım, ona veda etme şansım olmadı."

"Anneme son vedayı edemedim"

Kendi hastalık sürecinin çok ağır geçmediğini anlatan Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlaçlarım hemen geldi, onları kullandım. Bende hiçbir semptom olmamasına rağmen bu süre insanı yıpratıyor. Dört duvar arasında sürekli kafanızda kuşkular oluyor. Hem fiziksel hem de ruhsal çöküntü yaşıyorsunuz. Sonunda ne olacak diye korkuyorsunuz. Karantina sürecinde, sevdiğin insanların sana ihtiyacı varken onların yanında olamamak çok acı veriyor. Hastayken yanına gidemiyorsunuz, ölüm olsa cenazelerine katılamıyorsunuz. Anneme son vedayı edemedim. Bir şey yapamamak çok acı verdi."

Alkan, insanlara hastalığa karşı tedbirleri gevşetmemesi önerisinde bulunarak, "Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi

Kanser, Cenaze, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Annesi, babası ve ablasını kaybettiği Kovid-19'u atlattığına sevinemedi - Son Dakika


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