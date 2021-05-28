Üye Girişi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun"

28.05.2021 11:27
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Bingöl'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır atlatan ve bu süreçte aynı hastalıktan babasını kaybeden 47 yaşındaki diş hekimi Abdul Şakir Kavran, yaşadığı korkulu ve sıkıntılı süreci unutamıyor.

Bingöl'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır atlatan ve bu süreçte aynı hastalıktan babasını kaybeden 47 yaşındaki diş hekimi Abdul Şakir Kavran, yaşadığı korkulu ve sıkıntılı süreci unutamıyor.

Kentteki özel bir diş hastanesinde görev yapan diyabet hastası Kavran, hastanede gördüğü 10 günlük tedavinin ardından Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Yaşadığı korkulu ve sıkıntılı süreci AA muhabirine anlatan Kavran, geçen yıl kasım ayında hastane inşaatındaki çalışmaları takip ederken halsizlik yaşadığını söyledi.

Kavran, babası ve eşi ile yaptırdıkları test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, nefes almakta zorlandığını, yüksek ateş de olunca hastaneye gittiğini kaydetti.

Kavran, "Tomografi sonucu akciğerlerimin yüzde 60'ında virüsün yayıldığını söylediler. Oksijen ihtiyacı hissetmeye başlamıştım. Fırat Üniversitesi Hastanesine sevkim yapıldı. 10 gün orada kaldım. Bu süreçte hastalık ilerliyordu. Beni takip eden hekim arkadaşlar 'sabırlı ol', 'mücadele et', 'beslenmene dikkat et' dediler. İlaç aldığımda şeker aşırı yükseliyordu. Şeker kontrolü yapıp ilacı kesmek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla ilaç alamadım ve ilaç alamadığım için de hastalık ciddi şekilde ilerliyordu." diye konuştu.

"Yoğun bakıma giden hiç kimse o süreçte geri gelmedi"

"Geceleri hiç yatamıyordum." diyen Kavran, kimi zaman gözlerinin karardığını dile getirdi.

Kavran, "Hastanedeki odam asansör kapısının karşısındaydı. Yoğun bakıma zorunlu olan hastalar götürülüyordu. Hep götürürken diyorlardı ki 'Yukarısı daha iyi. Orada biraz dinlenir tekrar geri getiririz.' Ama yoğun bakıma giden hiç kimse o süreçte geri gelmedi." dedi.

Bunun psikolojik olarak da kendisini rahatsız ettiğini anlatan Kavran, "Acaba gidenler vefat mı ediyor, başka bir yere mi götürülüyordu? Bazen beni de götürme ihtimalleri oluşuyordu ve bu beni tedirgin ediyordu. Ölüm korkusu işte." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte babasının da hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Kavran, tam toparlanmaya başladığı süreçte babasının ölüm haberini aldığını söyledi. Kavran, babasının öldüğünü doktorlardan öğrendiğini ancak hastalığı nedeniyle cenazeye dahi gidemediğini belirtti.

Doktorun "2-3 ay sonra toparlanırsın" dediğini ancak daha uzun sürdüğünü vurgulayan Kavran, şöyle konuştu:

"Hastanede 10 gün kaldım, 10 kilo verdim. Akciğerlerimin yüzde 60-70'i virüsü tutmuştu. Bütün hayatın gözlerinin önünden bir şerit gibi geçiyor. Herkes gözünün önünden geçiyor. Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun. 6 ay oldu halen toparlanma süreci tam olarak neticelenmedi. Unutkanlık devam ediyor. Yürürken, yokuş veya merdiven çıkarken beni çok rahatsız ediyor. Hastalığa yakalanmadan tedbirlere uymak hayati derecede önemli."

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun

Diş Hekimi, Bingöl, Vefat, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Kızılyıldız-Partizan finaline damga vuran olay! Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan finaline damga vuran olay! Maç biter bitmez rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:20 Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
Batuhan Karadeniz'den Batuhan Karadeniz'den "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir açıklamam yok         
11:33
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha         
10:07
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:40:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement