KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun" - Son Dakika

Bingöl'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır atlatan ve bu süreçte aynı hastalıktan babasını kaybeden 47 yaşındaki diş hekimi Abdul Şakir Kavran, yaşadığı korkulu ve sıkıntılı süreci unutamıyor.

Kentteki özel bir diş hastanesinde görev yapan diyabet hastası Kavran, hastanede gördüğü 10 günlük tedavinin ardından Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Yaşadığı korkulu ve sıkıntılı süreci AA muhabirine anlatan Kavran, geçen yıl kasım ayında hastane inşaatındaki çalışmaları takip ederken halsizlik yaşadığını söyledi.

Kavran, babası ve eşi ile yaptırdıkları test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, nefes almakta zorlandığını, yüksek ateş de olunca hastaneye gittiğini kaydetti.

Kavran, "Tomografi sonucu akciğerlerimin yüzde 60'ında virüsün yayıldığını söylediler. Oksijen ihtiyacı hissetmeye başlamıştım. Fırat Üniversitesi Hastanesine sevkim yapıldı. 10 gün orada kaldım. Bu süreçte hastalık ilerliyordu. Beni takip eden hekim arkadaşlar 'sabırlı ol', 'mücadele et', 'beslenmene dikkat et' dediler. İlaç aldığımda şeker aşırı yükseliyordu. Şeker kontrolü yapıp ilacı kesmek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla ilaç alamadım ve ilaç alamadığım için de hastalık ciddi şekilde ilerliyordu." diye konuştu.

"Yoğun bakıma giden hiç kimse o süreçte geri gelmedi"

"Geceleri hiç yatamıyordum." diyen Kavran, kimi zaman gözlerinin karardığını dile getirdi.

Kavran, "Hastanedeki odam asansör kapısının karşısındaydı. Yoğun bakıma zorunlu olan hastalar götürülüyordu. Hep götürürken diyorlardı ki 'Yukarısı daha iyi. Orada biraz dinlenir tekrar geri getiririz.' Ama yoğun bakıma giden hiç kimse o süreçte geri gelmedi." dedi.

Bunun psikolojik olarak da kendisini rahatsız ettiğini anlatan Kavran, "Acaba gidenler vefat mı ediyor, başka bir yere mi götürülüyordu? Bazen beni de götürme ihtimalleri oluşuyordu ve bu beni tedirgin ediyordu. Ölüm korkusu işte." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte babasının da hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Kavran, tam toparlanmaya başladığı süreçte babasının ölüm haberini aldığını söyledi. Kavran, babasının öldüğünü doktorlardan öğrendiğini ancak hastalığı nedeniyle cenazeye dahi gidemediğini belirtti.

Doktorun "2-3 ay sonra toparlanırsın" dediğini ancak daha uzun sürdüğünü vurgulayan Kavran, şöyle konuştu:

"Hastanede 10 gün kaldım, 10 kilo verdim. Akciğerlerimin yüzde 60-70'i virüsü tutmuştu. Bütün hayatın gözlerinin önünden bir şerit gibi geçiyor. Herkes gözünün önünden geçiyor. Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun. 6 ay oldu halen toparlanma süreci tam olarak neticelenmedi. Unutkanlık devam ediyor. Yürürken, yokuş veya merdiven çıkarken beni çok rahatsız ediyor. Hastalığa yakalanmadan tedbirlere uymak hayati derecede önemli."