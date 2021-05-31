Üye Girişi
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim"

31.05.2021 11:28
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Trabzon'da iki doz aşı yaptırdıktan bir süre sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan aile hekimi Bilal Yılmaz, hastalıkla verdiği mücadeleyi anlattı.

Trabzon'da iki doz aşı yaptırdıktan bir süre sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan aile hekimi Bilal Yılmaz, hastalıkla verdiği mücadeleyi anlattı.

Ortahisar ilçesinde Değirmendere Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 3 çocuk babası Yılmaz, ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle bir süre önce hastaneye başvurdu.

Yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Yılmaz, şeker hastalığı nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlığına kavuşarak 30 Nisan'da taburcu olan Yılmaz, görevinin başına döndü.

57 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, aile sağlığı merkezinde salgın tedbirlerine uyarak görev yaptığını belirterek, grip, zatürre ve Kovid-19 aşılarını yaptırdıktan sonra evinde hastalığa yakalandığını kaydetti.

Aile sağlığı merkezinde maske, temizlik ve mesafe kurallarını oldukça iyi uyguladıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eşim de mesleği nedeniyle yoğun çalıştığı için evimize temizlik işlerine yardımcı olmak amacıyla bir kadın geliyordu. Temizlik sırasında evde maske takmamış, birkaç gün sonra eşimi arayarak Kovid-19 olduğunu söylemiş. 3 gün sonra eşimin test sonucu pozitif çıktı. Bir süre sonra ben de çocuklarımla birlikte hastalığa yakalandım."

Genel vücut ağrısı, ateş, terleme, üşüme, devamlı öksürük, nefes darlığı olunca Kovid-19'a yakalandığını anladığını dile getiren Yılmaz, tat ve koku kaybını sonradan yaşadığını aktardı.

"Evimizde bütün aileye bu hastalık bulaştı"

Yılmaz, "İlk yaptırdığım testim negatif çıktı, birkaç gün sonra başka bir hastaneye giderek röntgen çektirdim ve ciğerlerimde tutulum olduğunu gördük. Ardından test yaptırdım ve ikinci testim pozitif çıktı. Evimizde bütün aileye bu hastalık bulaştı." dedi.

Şeker hastalığı nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını ifade eden Yılmaz, pandemi servisinde 10 gün yattığını anlattı.

Yılmaz, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanları ve hastane personeline teşekkür etti.

"Evde kendimi korumaya aynı tedbirlerle devam etseydim bana bulaşmazdı"

Hastalıktan korunmada maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Gardımın düştüğü yerde hastalık bana bulaştı. Evde kendimi korumaya aynı tedbirlerle devam etseydim bana bulaşmazdı." diye konuştu.

Yılmaz, hastalığı çok ağır geçirmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunu, Kovid-19 aşılarımı yaptırmama bağlıyorum. Aşı çok önemli, ürettiği antikor da çok önemli. Belki yeterli antikorum bile yoktu ama yine de faydasını gördüm. Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim. Tedbirlere uyduğumuz sürece bu hastalık bizlere bulaşmaz. İnsanlar mesafeli olmalı ve maske takmalı. Buraya da çok fazla Kovid hastası gelmesine rağmen bana bulaşmadı, ne zaman evimde maskemi çıkarttım, işte o anda bana bulaştı."

Toplumun her kesiminin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Antikor oluşması kişiden kişiye değişmekle birlikte hastalığın riskini de azaltıyor, o nedenle bir an önce herkesin aşılanması lazım. Bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğu vücut direncinin düştüğü kişilerdir. Hastalıktan kurtulmanın yolu aşı olmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

Şeker Hastalığı, Bilal Yılmaz, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı

Son Dakika Haberleri
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış         
10:44
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement