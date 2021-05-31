KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim" - Son Dakika

Trabzon'da iki doz aşı yaptırdıktan bir süre sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan aile hekimi Bilal Yılmaz, hastalıkla verdiği mücadeleyi anlattı.

Ortahisar ilçesinde Değirmendere Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 3 çocuk babası Yılmaz, ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle bir süre önce hastaneye başvurdu.

Yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Yılmaz, şeker hastalığı nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlığına kavuşarak 30 Nisan'da taburcu olan Yılmaz, görevinin başına döndü.

57 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, aile sağlığı merkezinde salgın tedbirlerine uyarak görev yaptığını belirterek, grip, zatürre ve Kovid-19 aşılarını yaptırdıktan sonra evinde hastalığa yakalandığını kaydetti.

Aile sağlığı merkezinde maske, temizlik ve mesafe kurallarını oldukça iyi uyguladıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eşim de mesleği nedeniyle yoğun çalıştığı için evimize temizlik işlerine yardımcı olmak amacıyla bir kadın geliyordu. Temizlik sırasında evde maske takmamış, birkaç gün sonra eşimi arayarak Kovid-19 olduğunu söylemiş. 3 gün sonra eşimin test sonucu pozitif çıktı. Bir süre sonra ben de çocuklarımla birlikte hastalığa yakalandım."

Genel vücut ağrısı, ateş, terleme, üşüme, devamlı öksürük, nefes darlığı olunca Kovid-19'a yakalandığını anladığını dile getiren Yılmaz, tat ve koku kaybını sonradan yaşadığını aktardı.

"Evimizde bütün aileye bu hastalık bulaştı"

Yılmaz, "İlk yaptırdığım testim negatif çıktı, birkaç gün sonra başka bir hastaneye giderek röntgen çektirdim ve ciğerlerimde tutulum olduğunu gördük. Ardından test yaptırdım ve ikinci testim pozitif çıktı. Evimizde bütün aileye bu hastalık bulaştı." dedi.

Şeker hastalığı nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını ifade eden Yılmaz, pandemi servisinde 10 gün yattığını anlattı.

Yılmaz, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanları ve hastane personeline teşekkür etti.

"Evde kendimi korumaya aynı tedbirlerle devam etseydim bana bulaşmazdı"

Hastalıktan korunmada maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Gardımın düştüğü yerde hastalık bana bulaştı. Evde kendimi korumaya aynı tedbirlerle devam etseydim bana bulaşmazdı." diye konuştu.

Yılmaz, hastalığı çok ağır geçirmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunu, Kovid-19 aşılarımı yaptırmama bağlıyorum. Aşı çok önemli, ürettiği antikor da çok önemli. Belki yeterli antikorum bile yoktu ama yine de faydasını gördüm. Aşı olmasaydım daha ağır geçirebilirdim. Tedbirlere uyduğumuz sürece bu hastalık bizlere bulaşmaz. İnsanlar mesafeli olmalı ve maske takmalı. Buraya da çok fazla Kovid hastası gelmesine rağmen bana bulaşmadı, ne zaman evimde maskemi çıkarttım, işte o anda bana bulaştı."

Toplumun her kesiminin mutlaka aşı yaptırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Antikor oluşması kişiden kişiye değişmekle birlikte hastalığın riskini de azaltıyor, o nedenle bir an önce herkesin aşılanması lazım. Bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğu vücut direncinin düştüğü kişilerdir. Hastalıktan kurtulmanın yolu aşı olmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.