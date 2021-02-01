KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum"

01.02.2021 11:01
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 2 kez yenerek görevine dönen hemşire Neşem Kara, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 2 kez yenerek görevine dönen hemşire Neşem Kara, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli Devlet Hastanesinde görevli 25 yaşındaki Kara, 2 ay içerisinde 2 kez yakalandığı Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Kara, AA muhabirine, ilk görev yerinin Kocaeli Devlet Hastanesi olduğunu, 9 aydır pandemi servisinde çalıştığını söyledi.

Atamasının Nisan 2020'de yapıldığını aktaran Kara, "Atandığım gibi pandemi servisinde çalışmaya başladım. Hem meslekteki ilk deneyimim hem de neyle karşılaşacağımı bilmediğim için yıpratıcı bir süreç oldu. Evde annem ve kardeşim var. Onlara bulaştırma riskim de var. Bu üstümde büyük bir yük oldu. Bu süreçte, kendinden çok aileni düşünüyorsun." diye konuştu.

Kara, hastalığa ilk eylül ayında yakalandığını, baş ağrısı dışında bir belirtisinin olmadığını anlattı.

Aylardır pandemi servisinde çalışmasına rağmen, test sonucunun pozitif olduğunu öğrenince şaşırdığını dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Açıkçası korktum. Bir de bazı hastaların nasıl birden kötüleştiğini gördüğümüz için 'Acaba ben de mi böyle olacağım?' korkusuyla psikolojik olarak zor bir dönemdi. Biraz baş ağrısıyla atlattım. Ailemden ayrı odada kaldım, kendimi izole ettim. İlaçlarımı düzenli kullandım. Zaten Kovid-19 olmadan önce de annem ve kardeşimle aynı evde yaşadığım için dikkat ediyordum. Kardeşimin ve annemin testi negatif çıktı. İyileştikten sonra tekrar işimin başına döndüm. 1 ay sonra tekrar Kovid-19'a yakalandım. Öksürük, soğuk algınlığı belirtileri vardı. 1 ay önce hastalığı geçirdiğim için hiç ihtimal vermedim. Arkadaşlarımın ısrarıyla test yaptırdım, pozitif çıktı. Şiddetli öksürük, bulantı, kusma, aşırı eklem ağrısı, tat ve koku almada kayıp, bunların hepsini yaşadım. Bu süreçte tat ve koku almanın, bize verilen bir hediye olduğunu anladım. Bu duyguların çok önemli bir şey olduğunun farkına vardım."

Kara, şiddetli öksürük şikayetinin olduğunu belirterek, "Griple alakası yok ve ayakta geçirme şansınız yok. Gripten daha ağır seyrediyor. İyileştikten sonra öksürük devam etti, hatta bu nedenle tekrar tomografi çektirdim." dedi.

"Vaka sayılarının azaldığı başvurulardan görülüyor"

Alınan önlemler sayesinde vaka sayılarının azaldığını hastaneye yapılan başvurulardan gördüklerine işaret eden Kara, sağlık çalışanlarının bu dönemde biraz rahatladığını kaydetti.

Kara, vatandaşların "bana bir şey olmaz" düşüncesi taşımaması gerektiğini vurgulayarak, kurallara uyma çağrısı yaptı.

Hastalığın herkesi etkileyebileceğine dikkati çeken Kara, "Bu hastalığın genci, yaşlısı yok. Genç hastaların da ne kadar kötü duruma geldiğini gördüm. Herkes maskesini taksın, önlemlere dikkat etsin. Her hastayla o kadar şey yaşıyoruz ki mesela nefes alamayıp elimi tutup 'Beni makineye bağlamayın, makineye bağlayınca sonumun ne olacağını biliyorum.' diyen hastalar oldu. Bu hastaları unutamıyorum. Çok üzülüyoruz. Kendi anne ve babamızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Nisan, tat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Beni makineye bağlamayın diyen hastaları unutamıyorum' - Son Dakika


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