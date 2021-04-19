KOVİD- 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar" - Son Dakika

Sinop'ta yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede 35 gün tedavi gören 61 yaşındaki İbrahim Gündoğdu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları unutamıyor.

Kentte balıkçılık yapan Gündoğdu'nun, şubatta yüksek ateş, halsizlik, tat ve koku kaybı şikayetleriyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren ancak kısa süre sonra durumu ağırlaşan Gündoğdu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gün tedavi gören Gündoğdu, durumunun daha da ağırlaşması üzerine ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerinde virüsün ciğerlerini sardığı belirlenen Gündoğdu, uygulanan yoğun tedavinin ardından 35 günün sonunda sağlığına kavuştu.

"25 gün sol omzumun üzerinde hiç kımıldamadan yattım"

Gündoğdu, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalanmasının ardından tedavi sürecinin kendisi açısından çok zorlu ve yıpratıcı geçtiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının gayretleri sayesinde hayata tutunmayı başardığını dile getiren Gündoğdu, "Ölümü hissettim. 25 gün sol omzumun üzerinde hiç kımıldamadan yattım. Ne sağa ne sola döndüm. Hayatımda içmediğim kadar hap içtim, hayatımda yemediğim kadar serum yedim. Çok halsiz ve bitkin düştüm." dedi.

Hastanede kaldığı sürece hayatla tamamen bağının koptuğunu vurgulayan Gündoğdu, "İnsan orada sadece ölümü, ailesiyle, arkadaşlarıyla vedalaşamadığını düşünüyor. Çok üzülüyor ve ağlıyorsun. Yanına kimse giremiyor. Sadece doktor ve hemşire arkadaşlar giriyor. 25 gün aralıksız buharlı oksijen tedavisi yapıldı. Ona rağmen yine ayağa kalkamadım fakat özel terapi ile yavaş yavaş, adım adım yürümeye başladım." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, yetkililerce yapılan uyarılara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Kesinlikle kurallara uyulmalı. Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar. O olayı yaşasa, kimse kimsenin yanına yaklaşmaz. Öyle bir süreç. İnsan olarak ölümü hissediyorsun. Bundan daha acı bir durum olabilir mi? O nedenle yetkililerce yapılan tüm uyarılara harfiyen uyulması gerekiyor." diye konuştu.