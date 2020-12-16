ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz" - Son Dakika

ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz"

16.12.2020 11:01

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak görevinin başına dönen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hastalık sürecinde bir bardak suyu dahi içmekte zorlandığını, sağlığın kıymetini çok iyi anladığını belirtti.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak görevinin başına dönen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hastalık sürecinde bir bardak suyu dahi içmekte zorlandığını, sağlığın kıymetini çok iyi anladığını belirtti.

Baydilli, AA muhabirine, belinde başlayan ağrının geçmemesi üzerine doktora gittiğini, çekilen akciğer tomografisinde kristallerin tespit edilmesine karşın yaptığı sürüntü testinin ise negatif çıktığını belirtti.

Doktorların tavsiyesiyle kendisini evde karantinaya aldığını ifade eden Baydilli, bel ağrılarına nefes almakta zorlanma gibi semptomların da eklendiğini, bu nedenle yaptırdığı ikinci testin pozitif çıktığını, evde ve hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından hastalığı yendiğini söyledi.

Baydilli, hastalığın herkeste farklı semptomlar gösterdiğini, kendisinde ateş ve eklem ağrısı görülmemesine rağmen nefes alma güçlüğü yaşadığını anlattı.

Bu nedenle hastanede 1 hafta tedavi gördüğünü belirten Baydilli, "Hastaneye yatma sebebim nefesteki zorlanmaydı. Virüsün akciğerlere inmesinden kaynaklı orada oksijen desteği almam gerektiği için hastaneye yatışım gerçekleşti." dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından nefes alıp vermedeki sorununun geçtiğini, daha sonra tedavisinin evde sürdüğünü belirten Baydilli, "Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel, insanoğlu sağlıklıyken sağlığının kıymetini bilmesi gerekiyor, düşünce, hastalanınca bunu çok iyi anlıyor. Evdeyken halsizlik, yorgunluk yaşadım. Hastalıktan dolayı bir yudum suya dahi kalkmaya üşeniyorsunuz, size bir bardak suyun verilmesini talep ederken onu içmekte dahi zorlanınca insan her şeyin kıymetini çok daha iyi anlıyor. İnsanoğlu her zaman sağlının kıymetini bilmeli, bilinçli olmalı." diye konuştu.

"Karantina sürecinde çocuklarımı yanıma hiç yanaştırmadım"

Metin Baydilli, bünyesi güçlü insanların "bana bir şey olmaz" yaklaşımını sergilememesi gerektiğini, bu rahat davranışı yüzünden sevdiklerinin zarar görebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belki kendisine bir şey olmuyor belki bünyesi güçlü olabiliyor ama çok yakın olan ailesine, annesine, babasına, dedesine hastalık geçtiği zaman Allah muhafaza onların bünyesi zayıf olduğu zaman kurtulma durumu da çok zor oluyor. Sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için bu konuda çok dikkat etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Ben karantina sürecinde çocuklarımı yanıma hiç yanaştırmadım. Evet onlar küçükler bünyeleri güçlüdür belki onlara bir şey olmaz ama onların gidip temas edeceği birine bulaşırsa bu vebaldir ona bile dikkat ettim. Allah kimsenin başına vermesin zor bir süreçti. Şükürler olsun hekimlerimizin tavsiyeleriyle bizim bilinçli bir şekilde hareketimizle bu beladan kurtulduk."

Sağlık çalışanlarının hastanedeki bütün hastaların iyileşebilmesi için büyük özveriyle görevlerini yerine getirdiğini belirten Baydilli, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasının önemine işaret etti.

ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz
ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz
ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz
ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz

Metin Baydilli, Karaköprü, Şanlıurfa, Doktora, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bir bardak suyu içmekte dahi zorlanıyorsunuz' - Son Dakika


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