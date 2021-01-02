KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık" - Son Dakika

KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık"

02.01.2021 11:15

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı.

Ekim ayında Kovid-19'a yakalanan Tüfekçi, öksürük şikayetinin artması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki 8 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tüfekçi, AA muhabirine, salgına karşı alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ancak bir şekilde virüsün kendisine de bulaştığını söyledi.

Yüksek ateş ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, ardından yapılan test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Tüfekçi, "Sanırım virüsün yayılımı kurumda oldu. Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık. Dairede 2 haftada 46 kişi Kovid-19 oldu. 'Bir şekilde herkes atlatıyor, bu süreci geçiriyor' diyoruz ama gerçekten kolay değilmiş. Biraz zor atlattım." diye konuştu.

Tüfekçi, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, test sonucunun gece 02.00'de belli olduğunu ve saat 04.30'da ilaçlarının evine getirildiğini anlattı.

Hastanede çekilen tomografide virüsün akciğere de sirayet ettiğinin görüldüğünü belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Çok şükür yoğun bakımlık olmadık ama 8 gün boyunca öksürük çok yordu. Bu süreçte insanın kendisini iyi hissetmesi de çok önemli. İnsanların sürekli hastalığı düşünerek psikolojik bunalıma girmekten ziyade farklı şeylerle oyalanması çok önemli. Ben de bu süreçte yoğun öksürük şikayetime rağmen hastanede kitap ve dergi okuyarak zihnimi sürekli meşgul ettim. Hastanedeki tedavimin ardından çok şükür taburcu edildim."

Amatör olarak dağcılık ve atletizmle de uğraştığını kaydeden Tüfekçi, "Sporcular daha kolay atlatır gibi şeyler söyleniyordu. Ancak virüsün hiç şakası yok, herkese bulaşıyor ve ciddi sıkıntılar doğuruyor. Sporcu bir şube müdürüm vardı, beden eğitimi öğretmeni o da çok zor atlattı. Maalesef çok üzgünüm ama milli eğitim müdür yardımcımızı kaybettik. O da bizimle beraber yakalanmıştı. Onu da ahirete uğurladık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Tedavi sürecinin ardından bir ay boyunca yürümekte zorlandığını anlatan Tüfekçi, yaklaşık 2,5 ay geçtiğini ve yeni yeni koşmaya başladığını ifade etti.

Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Virüsün şakası yok. Dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uymamız gerekiyor. Bu süreçte aile oturmalarıydı, gezmelerdi bunlara biraz ara vereceğiz. Bunun başka yolu yok. Bunu bizzat yaşayarak gördüm. Özel zevklerimizi veya eski alışkanlıklarımızı bir kenara koymak zorundayız. Eski dünya yok artık. Yeni bir süreç başladı."

KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık
KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık
KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık
KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık

Kırıkkale, Milli, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bir hafta içerisinde 20'ye yakın arkadaşımızla aynı anda Kovid-19'a yakalandık' - Son Dakika


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