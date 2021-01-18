KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor"

18.01.2021 11:07
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, "Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, "Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor. 3 gün sonra kollarda ağrı yaşıyorsun. Acaba daha neler göreceğim diye karışık duygular hissediyorsun." dedi.

Yaşadığı halsizlik şikayetiyle geçen yıl ağustos ayında KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Can, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırıp akciğer tomografisi çektirdi. Testinin negatif çıkmasının ardından akciğer tomografisinden şüphelenilen ve 14 gün evde karantinaya alınan Can, kasım ayında tekrar çektiği kas ağrısı, halsizlik nedeniyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Doktorların kontrolünde evinde 10 gün kendini izole ederek geçiren Can, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Can, Kovid-19'da erken teşhisin önemli olduğunu bildiği için zaman kaybetmeden test yaptırdığını söyledi.

Test sonucunun 25 Kasım 2020 tarihinde pozitif çıkması ile doktorların hemen tedavisiye başladıklarını belirten Can, ertesi gün ise eşinin, çocuklarının ve damadının da Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

"Acaba daha neler göreceğim"

Karantina sürecinde doktorların söylediği bütün kuralları hassasiyetle uyguladığını anlatan Can, şöyle konuştu:

"Birtakım kas ağrısı, baş ağrısı ve koku kaybı yaşadım. Bunların her biri insanı üzüyor. Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor. 3 gün sonra kollarda ağrı yaşıyorsun. Acaba daha neler göreceğim diye karışık duygular hissediyorsun. Bu arada boş zaman da çok olunca bol bol medyayı takip ettim, kitaplardan da ayrı kalmadım. Evde geçirdiğimiz zaman çok olunca bu tür araştırmalarla, çok fazla bilgi depolamış oluyorsun. Psikolojik olarak kendimizi dirençli ve güçlü hissetmenin de bu hastalığı hızlı aşmada ve bir an önce iyileşme de önemli bir etken olduğunu bildiğim için eşimin ve kendimin moralini yüksek tutmak için çaba sarf ettim."

Prof. Dr. Can, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığın kıymetini daha çok anladığını belirterek, testinin pozitif olduğunu öğrendiğinde tarif edilmez bir duygu yaşadığını ancak hiçbir zaman inancını kaybetmeyerek hastalığı atlatmak için kendisine telkin ettiğini anlattı.

"Sağlığımızın kıymetini çok iyi bilmeliyiz"

Karantina sürecinde sağlık personelinin sık sık arayarak durumunu sorması ve ilgilenmesinin psikolojik olarak kendisine moral verdiğini ifade Can, şunları kaydetti:

"Sadece benimle ilgili değil diğer rahatsızlanan arkadaşlarımız da sağlık personelimizin aramasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Kahramanmaraş'ta sağlık sektörü gerçekten çok güzel bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu yüzden bütün sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığımızın kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Şu anda ne olacak ki hastalanan bile atlatıyor demeyelim. Hastalık atlatılıyor ama karmaşık düşünceler, çeşitli ağrı ve sızılar içerisinde atlatılıyor. O yüzden en iyisi devletimizin istediği sağlık kurallarına azami derecede, taviz vermeden, esnetmeden riayet edelim. Herkese tavsiyem budur."

Prof. Dr. Niyazi Can, Kovid-19'a karşı herkesi tedbirli olmaya davet ederek, her yaş grubunun hijyen kurallarına uyması ve maske, mesafe ile kendisini koruması gerektiğine dikkati çekti.

Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bir gün sırtın, ertesi gün belin ağrıyor' - Son Dakika


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