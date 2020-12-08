KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı"

08.12.2020 11:01
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Bartın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 85 yaşındaki Yaşar Işık, kronik rahatsızlıklarına rağmen 15 gün süren mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bartın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 85 yaşındaki Yaşar Işık, kronik rahatsızlıklarına rağmen 15 gün süren mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ulus ilçesi Hoca köyünde 86 yaşındaki eşi Kamil Işık ile yaşayan Yaşar ninede, yaklaşık 20 gün önce eklem ağrısı, terleme, iştahsızlık ve nefes darlığı şikayetleri baş gösterdi.

Yakınlarının durumu bildirdiği sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Işık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı ancak ciddi bir rahatsızlığının olmaması üzerine tedavisine evinde devam edildi.

Işık, 15 günlük tedavi sonucu hastalığı yenmeyi başardı.

"Benim de başıma geleceği aklıma gelmezdi"

Yaşar Işık, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Işık, "Hastalığı, virüse yakalananları sürekli televizyonlarda görüyoruz. Benim de başıma geleceği aklıma gelmezdi. Nereden kaptığımı bilmiyorum." diye konuştu.

Test öncesinde hastalığa yakalandığını hissettiğini ve yanına kimseyi yaklaştırmadığını dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"İlk birkaç gün kemiklerim çok ağrıdı. Yediğim, içtiğim hiçbir şeyin tadınız alamaz oldum. Geçmişte ufak tefek ağrılarım olurdu ama böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı. Allah'ıma çok şükür atlattık. Biz köyde yaşıyoruz, 'Nereden bulaşacak' derdim, demek olabiliyor. Hastalığa yakalandığımı duyunca çok korkmadım, 'Ölüm varsa vardır Allah'tan' dedim ama tek düşündüğüm şey eşim oldu. Hasta, yatalak, en fazla onu düşündüm. 67 yıllık evliyiz. Bana bir şey olursa ona kim bakar? Onun dilinden ben anlarım. Altını temizliyoruz, üzerini örtüyoruz. Geceleri sürekli bana 'Hacı neredesin, yanımda otursana.' der. Şükür Allah'ımıza. Kimse bir yere gitmesin. Bu hastalığın şakası yok. Herkes çarşıya, pazara, misafirliğe gidiyor. Gitmesinler."

Oğlu Kamil Işık da annesin hastalığın ilk günlerinde kendisine "Vücudum kırılıyor, sanki kemiklerim eriyor, başım ağrıyor" dediğini söyledi.

Birçok uyarı ve tedbire rağmen bazı kişilerin duyarsız davrandığına işaret eden Işık, "İnsanlar maske takmıyor, kalabalığa giriyor. Dikkat etsinler, topluluk içine girmesinler. Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın. İnsanlar doğum günlerine, cenaze törenlerine gitmesin." ifadelerini kullandı.

Bartın, Ulus, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? 5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu
Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı         
11:01
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu         
09:23
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:07:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Böyle ağrı bilmiyorum, ağrı artık kemiklerimi sardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei