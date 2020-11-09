KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim"

09.11.2020 11:05

Bartın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve astım bronşit, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkların yanı sıra yumuşak doku kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören 90 yaşındaki Fati Nane, 15 gün süren mücadele sonrası hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bartın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve astım bronşit, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkların yanı sıra yumuşak doku kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören 90 yaşındaki Fati Nane, 15 gün süren mücadele sonrası hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çaydüzü Mahallesi'nde oğlu Birol Nane ile yaşayan Fati nine, yaklaşık 1 ay önce eklem ağrısı, iştahsızlık, öksürük ve nefes darlığı gibi rahatsızlık yaşamaya başladı.

Yakınlarının durumu bildirdiği sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Nane, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Burada yaklaşık 15 gün tedavi gören Nane, son testinin negatif çıkmasıyla taburcu edildi.

Evinde 15 gün izolasyona tabi tutulmasının ardından normal yaşamına dönen Nane, evinde torunlarıyla vakit geçiriyor.

"Zorla nefes alıp verebildim"

Fati Nane, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Nane, yaklaşık 1 ay önce vücudunda kırgınlık olduğunu, kemiklerinin ağrıdığını ve sürekli kustuğunu söyledi.

Sağlık personelince hastaneye götürüldüğünü, Kovid-19 testi pozitif çıkınca korktuğunu anlatan Nane, "Hastanede önüme yemek getiriyorlar, 'Teyze ye.' diye yalvarıyorlar ama yiyecek halim yok. Zorla nefes alıp verebildim." dedi.

Kovid-19'un ciddi bir hastalık olduğunu televizyonlardan ve çevresinden öğrendiğini dile getiren Nane, şöyle devam etti:

"Nefes alamadım, çok korktum. Ağrı tüm vücuduma sardı. Çok zor, Allah kimseye göstermesin. Hastanede 15 gün yattım. Bana, 'Teyze senden bu hastalığı gidereceğiz, hiç korkma.' dediler. Allah onlardan bin kere razı olsun, bana çok iyi baktılar. Taburcu edildim, evime geldim, çok sevindim. Kimse maskesiz dolaşmasın, bu hastalık çok kötü. Allah kimseye vermesin. Kimse kapıdan dışarı çıkmasın. Sakın dışarı çıkmayın, kimseye yaklaşmayın. Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim. Her yerim ağrıdı. Şimdi Allah'ıma çok şükür iyiyim. Evimde çoluk çocukla birlikteyim. Hepsi de bana çok iyi bakıyor. Gayet mutluyum."

"Babaannemin eve sağlam geleceğini düşünmedik"

Torunu Serdal Nane de televizyonlarda izlemelerine rağmen hastalığın kendi başlarına geleceğini düşünmediklerini söyledi.

Nane, babaannesinin hastalığa yakalanmasıyla üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "90 yaşında bir kişinin hastane odasında tek başına kalması bizi çok üzdü. Sonuçlarının ne olacağını da biliyoruz, sürekli televizyonlarda izliyoruz, çok korktuk. Açıkçası babaannemin bu şekilde eve sağlam geleceğini düşünmedik çünkü birçok rahatsızlığı var ve kanser tedavisi görüyor. Allah doktorlardan, hemşirelerden razı olsun, bizi sürekli sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdiler. Sonucu da iyi oldu." diye konuştu.

Birçok uyarı ve tedbire rağmen rağmen insanların duyarsız davrandığına işaret eden Nane, "İnsanlar, '14 gün evde yatarız, kalkarız.' diye düşünüyor herhalde ama bu iş öyle değil. Hastalığa yakalandığınızda insanlar dışarıdan size öyle bakmıyor, evin önünden geçerken bile yolunu değiştiriyor. İnsanlar düğünlere gidiyor ağızlarında maske yok, çarşıya çıkıyorlar sosyal mesafe yok, maskeler burunlarının altında. Bunları gördükçe hayretler içinde kalıyorum. Virüs başlarına gelince ne yapacaklar? Devlet büyüklerimiz bas bas bağırıyor, boşuna bağırmıyorlar. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama biz başımıza gelmeyince anlayamıyoruz. Bu işin şakası yok." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim

Kemoterapi, Bronşit, Bartın, Astım, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bu yaşıma geldim böyle hastalık, böyle ağrı görmedim' - Son Dakika


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