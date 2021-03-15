KOVID-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu virüs oksijeni yok ediyor" - Son Dakika

KOVID-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu virüs oksijeni yok ediyor"

15.03.2021 11:15
KOVID-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hastanede verdiği mücadele ile kurtulan avukat Hürriyet Aygün, vücudundaki oksijeni emdiğini hissettiği bu hastalığa karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hastanede verdiği mücadele ile kurtulan avukat Hürriyet Aygün, vücudundaki oksijeni emdiğini hissettiği bu hastalığa karşı herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İzmir'de avukatlık yapan 59 yaşındaki 2 çocuk babası Aygün, boğazda yanma, yorgunluk ve ateş gibi belirtilerin ardından Kovid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde çeşitli ilaçlarla tedaviye başlayan Aygün, ateş ve öksürüğünün artması üzerine Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının çabasıyla iyileşen ve doğum günü olan 17 Aralık'ta "taburcu edilebileceği" müjdesini alan Aygün, 3 gün sonra evine çıktı.

Zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aygün, hastalığın tüm enerjisini bitirdiğini, konuşmak hatta nefes almak için dahi halinin kalmadığını belirtti.

Hastalığın neden olduğu öksürük krizlerini unutamadığını aktaran Aygün, ateşinin bir ara 40 dereceye kadar çıktığını anlattı.

Aygün, şunları söyledi:

"Hastaneye yönlendirilmemdeki sebep kandaki oksijen seviyesinin düşmesiymiş. Parmaktan kandaki oksijeni ölçen bir alet vardı. Onun sonucunu söyleyince hemen hastaneye yatmamı istediler. Bu hastalık hafife alınır bir hastalık değil. Hayati fonksiyonları etkiliyor. Kandaki oksijenin düşmesi ne demek. Zaten oksijenden geliyor hayat. Bu virüs oksijeni yok ediyor. İnsanların biraz daha ciddiye alması lazım."

Taburcu edildikten sonra da öksürük ve halsizliğinin devam ettiğini, 6 kilo verdiğini kaydeden Aygün, Almanya'da eğitim gören kızına sınav döneminde olması nedeniyle hasta olduğunu söylemediklerini, bu süreçte çocuklarını düşünerek iyi olmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının kendisini iyileştirmek için özveriyle çalıştığını vurgulayan Aygün, hepsine minnet duyduğunu ifade etti.

"Doktorun 'Taburcu edebilirim' sözü bize doğum günü hediyesi oldu"

Hürriyet Aygün'ün eşi Berrin Aygün de eşinin hastaneye yatırılmasıyla büyük korku yaşadığını, aklına haberlerdeki entübe hasta görüntülerinin geldiğini ifade etti.

Aygün, şunları anlattı:

"Eşimi bırakacağım, bir daha görecek miyim, sağlığına kavuşacak mı. Çocuklarımı düşündüm. Çocuklarımız küçük ve bize ihtiyaçları var. Doğum gününü hastanede yaşadık. 17 Aralık'tı doğum günü. Doktor hanım 'tahlil sonuçlarınız iyi çıkıyor, böyle giderse sizi taburcu edebilirim' dedi, o bize doğum günü hediyesi oldu. Kendimize ve personele pasta söyledik. Bizimle doğum günü kutladılar. Eşimin en güzel doğum günüydü."

Doktorların bu süreçte sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olduğunu belirten Aygün, eşini sağlığına kavuşturdukları için hepsine minnettar kalacağını ifade etti.

Hürriyet, Aralık, İzmir, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVID-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bu virüs oksijeni yok ediyor' - Son Dakika


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