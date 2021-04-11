KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bütün kemiklerim kırılmış gibi ağrıyordu" - Son Dakika

Adana'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi acil birimi sorumlusu Selver Kara, yoğun bakım hemşiresi Hatice Acımış ve radyoloji teknisyeni Musa Aydaran, hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.

Selver Kara, AA muhabirine, vücudunda ağrılar hissetmesi üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Eşinin de testinin pozitif çıkmasıyla evde izole olduklarını ifade eden Kara, o sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü olduğunu belirtti.

Kara, o zamana kadar yaşamadığı ağrılar çektiğini dile getirerek, "Bütün vücudum tırnaklarıma kadar ağrıdı. Ateşim oldu, çok kötü geçirdim, ilk önce solunum sıkıntım, kalbimde problemim oldu. İlacı aldıktan sonra düzeldim. Bu, çok farklı bir ağrı, bütün kemiklerim kırılmış gibi ağrıyordu. Sürecim biraz kötü geçti." diye konuştu.

Eşiyle evde hastalığı 14 günde atlattıklarını bildiren Kara, herkesten maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istedi.

"Ölüm korkusu yaşamıyorum, düşünmedim' diyene çok inanmak istemiyorum"

Yoğun bakım hemşiresi Hatice Acımış, baş ağrısı şikayeti üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını dile getirdi.

Testinin pozitif çıkmasıyla ilk etapta KOAH ve şeker hastası olan eşi ile 3 çocuğu için kaygılandığını söyleyen Acımış, bu süreçte "Acaba birine bulaştırdım mı?" endişesini çok fazla yaşadığını anlattı.

Acımış, evde karantinada tek başına odada kaldığını ve eşinin kendisiyle ilgilendiğini, bu süreçten 7 yaşındaki ikiz çocuklarının da psikolojik olarak kötü etkilendiğini belirtti.

Hatice Acımış, şöyle konuştu:

"Bu süreç öyle ki büyüklerinizden destek alamıyorsunuz, 'Birine bulaştırır mıyım acaba?' diye endişe yaşıyorsunuz. İçeride kapalı kaldığınızda çok fazla şey düşünüyorsunuz. Yani ne kadar düşünmesem deseniz de sağlığın içindesiniz, olayı kötü yaşayanlar gözününüz önünden geçiyor. 'Ölüm korkusu yaşamıyorum, düşünmedim' diyene çok inanmak istemiyorum. 'Kötüleşirim, arkamda çocuklarım ve eşim ne olur?' diye düşünmedim desem yalan olur."

Acımış, hastalığı 14 günlük evde tedaviyle atlattığını sözlerine ekledi.

"Bu işin şakası yok"

Radyoloji teknisyeni Musa Aydaran da eklem ağrısı şikayetinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Bu süreçte eşinin testinin de pozitif çıktığını ve evde 14 günlük tedaviyle hastalığı atlattıklarını dile getiren Aydaran, şunları kaydetti:

"Eklemlerimde daha önce hiç yaşamadığım şiddetli bir ağrı, bel ve sırt ağrısı yaşadım. Dönem dönem de baş ağrısı ve yorgunluk, en büyük belirtisi buydu. Neyle karşılaştığımızı bilmediğimiz bir korku vardı. Buna bağlı bazı kaygılar yaşadık. Herkes hem kendisi hem de sevdikleri için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı. Bu işin şakası yok. 'Aman benim başıma gelmez, yakalandım, bir daha yakalanmam' gibi düşüncelere kapılmayın çünkü neyle karşılaştığımızı bilmiyoruz, nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz."