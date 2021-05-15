KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çok zor ve geçirilmemesi gereken bir hastalık" - Son Dakika

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak görevine dönen, İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından hemşire Mihriban Saygılı ve sağlık memuru Şerife Yeşil, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Evli ve 3 çocuk annesi hemşire Mihriban Saygılı, AA muhabirine, salgının başlangıcından bu yana fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Halsizlik ve ateş şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Saygılı, titiz davranmalarına rağmen hastalığa yakalandığını ifade etti.

Süreçte ciddi kemik ağrıları yaşadığını anlatan Saygılı, "Virüs günlük yaşamımı tamamen sıfırladı. Hatta 2 gün hiç yataktan kalkamadım. Hastalığı ağır geçirdim. Çok zor ve geçirilmemesi gereken bir hastalık. Beni psikolojik olarak çok etkiledi çünkü çocuklarım da benimle beraber bu hastalığa yakalandı. Günlük yaşantımı engellediği için çocuklarıma yetememekten dolayı psikolojik çöküntü yaşadım. İstirahat döneminde dinlenmek yerine psikolojik çöküntüyle uğraştım. Bunun yanı sıra ağrılarımın da şiddetli olması, bir ara tamamen beni hayattan kopardı." diye konuştu.

Hastalığı evinde 14 günlük tedaviyle atlatan Saygılı, herkesten Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

"O an aklınıza ölüm geliyor"

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Şerife Yeşil de tat, koku kaybı ve yüksek ateş şikayetiyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını belirtti.

Süreci evinde izole şekilde geçirdiğini aktaran Yeşil, doktorların verdiği ilaçlarla sağlığına tekrar kavuşup yeniden görevine döndüğünü dile getirdi.

Yeşil, eşinin de kendisiyle aynı dönemde virüse yakalandığını ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastalığı ağır atlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kemiklerim çok kötü sızladı. Beni en fazla kemik ağrılarım ve eşimin yakalanması etkiledi. Çok çabuk atlatırız diye bekledik ama eşim kronik rahatsızlıklar nedeniyle hastanede yatmak zorunda kaldı. Ailecek çok zor günler geçirdik. Eşimi alıp götürdüklerinde kaybedeceğimi düşündüm. Geri eve geleceğini hiç beklemiyordum. Anlatılması çok güç, zaten ancak yaşayan anlatabilir. Hastalıkla aynı anda ölümü yaşıyorsun. Artık hiçbir şey artık düşünemiyorsun. O an aklınıza ölüm geliyor. İnsan, yaşamadan hiçbir şeyin kıymetini anlamıyor."

Yeşil, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını istedi.