KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum"

26.01.2021 11:09
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen gazeteci ile babası, geçirdikleri zorlu günleri anlattı.

Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen gazeteci ile babası, geçirdikleri zorlu günleri anlattı.

Kentte internet üzerinden yayın yapan haber sitesinde muhabirlik yapan 28 yaşındaki Kubilay Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği gereği Kovid-19 sürecinde sürekli sahada olduğunu, tedbirlere çok dikkat etmesine rağmen hastalığa yakalandığını belirtti.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine gittiği hastanede testinin pozitif çıktığını ifade eden Demir, hastalığı evde yaklaşık 27 günlük zorlu bir mücadelenin ardından atlattığını söyledi.

Tedbirlere çok sıkı uymasına rağmen virüsün kendisine bulaştığını belirten Demir, "Hastalığın nasıl bir şey olduğunu kimse bilmediği için endişeye kapılıyorsunuz. Zorlu bir karantina süreci geçirdim. O virüsün damarlarımda dolaştığını hissettim. Etrafınızda da kayıplar olmaya başladıktan sonra da insan gerçekten korkmaya başlıyor." diye konuştu.

Demir, karantina sürecinde anne ve babasının da testlerinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Kendisinden çok anne ve babasının sağlık durumundan endişe duyduğunu anlatan Demir, "Babam 65 yaşında. Tabi çok korktum. İnsanda bir suçluluk psikolojisi oluyor çünkü ben mesleğim gereği dışardayım ve bunu babam ve anneme taşıdım. Bu sıkıntılı bir süreçti benim için. Hem hastalıkla mücadele ediyorsunuz hem de ailenizin sağlık durumu sizi endişeye sokuyor." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde verilen ilaçları kullandığını dile getiren Demir, salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğuna işaret etti.

Demir, "Hiç kimse 'Bana bir şey olmaz, yok ya benim o arkadaşımda yoktur, onlar dışarı çıkmıyorlar' gibi düşüncelere kapılmasın. Hiç dışarı çıkmayan yakınlarım bu hastalığa yakalandı. Çevrenize çok dikkat edin. 'Bana bulaşmaz diye bir şey yok'. Siz bulaşmaması için elinizden gelen her şeyi yapın." dedi.

"Bile bile ölüme gitmek çok acı bir durum"

Baba Mehmet Ali Demir ise hastalık sürecinde çok zorluklar çektiğini dile getirerek, "Allah kimseyi düşürmesin. Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum. Kulaklarım tıkandı. Yemeklerin tadını tuzunu bulamaz oldum. İnsanın başına gelince derdini kimse anlatamıyor. Ben hasta olduktan sonra işin gerçeğini öğrenmiş oldum. Dikkatli olmazsan bile bile ölüme gitmek çok acı bir durum." diye konuştu.

Karantina sürecinde çocuklarını bir daha göremeyeceği için endişelendiğini anlatan Demir, asker olan diğer çocuğuna hastalığa yakalandıklarını söylemediklerini, çektiği acıya rağmen onunla gülerek konuşmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kubilay Demir, Karantina, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum' - Son Dakika


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