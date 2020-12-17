KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "En ufak rehavet ölüme kadar götürebiliyor" - Son Dakika

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 14 günlük tedavi sürecinin ardından yenen gazeteci Mustafa Özdemir, yaşadıklarını anlattı.

Kentte günlük yayımlanan gazetede çalışan 45 yaşındaki Özdemir'in sırt ağrısı, halsizlik, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle gittiği hastanede Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Hastanede 2, evde 13 gün tedavi gören Özdemir, iyileşerek işinin başına döndü.

"Bu hastalığın adresi yok"

Hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Özdemir, gazeteci olarak toplumun içinde bulunduğunu, hastalığı nereden kaptığını bilmediğini aktardı.

Özdemir, Kovid-19'la ilgili yaptıkları haberlerle vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu hastalığın adresi yok. Herkesin her zamankinden çok daha fazla hijyene önem vermesi gerekiyor. Tuttuğumuz bir kapı kolundan veya bir arkadaşımızdan veya eşinizden virüsü kapabilirsiniz. Ben şunu gördüm; hastalığa yakalanmadan önceki Kovid-19'a bakış açımla hastalığa yakalandıktan sonraki bakış açım çok değişti. İnsan maalesef yaşamadan hiçbir şeyi anlamıyor." diye konuştu.

Sürecin sırt ağrısıyla başladığını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Bütün belirtileri hissettikten sonra hastaneye gidip test yaptırdım. Test sonucunda Kovid-19'a yakalandığımı öğrendim. Eşim de benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Bir odada 14 gün kaldığınızı düşünün, resmen cezaevinde gibisiniz. Yapacak bir şey yok, artık hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz ve sadece hastalıkla baş başasınız. O süreçte, geçmişte haber yaptığım hastaların durumları aklıma geldi. İnsan korkuyor, insan yaşamayınca anlamıyor. Şunu gördüm; hiçbirimiz sahip olduklarımızın kıymetini bilmiyoruz, başta sağlığımız. İnsan bunu bu süreçte anlıyor."

Özdemir, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"İnsan bunu yaşamayınca anlamıyor ve çok uzak geliyor. Çin'in Vuhan kentinde Kovid-19 salgını ortaya çıktığında sadece bir korku filminin ilk bölümünü izliyorduk. Bu korku filminin diğer bölümlerine biz de dahil olduk ve süreci yaşıyoruz. Bu işin adresi yok, kime ne zaman ve nerede geleceği belli olmuyor. Herkese çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Hijyene, maskeye ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. En ufak rehavet ölüme kadar götürebiliyor."

Salgında yaşamını yitirenlerin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Çok yakınlarımızı kaybettik. Biz kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Onun için herkesin özen göstermesi gerekiyor." dedi.