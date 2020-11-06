KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi" - DÜZCE - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi" - DÜZCE

06.11.2020 11:11
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı köyünde yaşayan 86 yaşındaki Ümmü Çevik tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) verdiği mücadeleyi 9 gün sonra kazanarak taburcu edilmenin sevincini yaşıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı köyünde yaşayan 86 yaşındaki Ümmü Çevik tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) verdiği mücadeleyi 9 gün sonra kazanarak taburcu edilmenin sevincini yaşıyor.

Kemeryanı köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Ümmü Çevik, halsizlik, iştahsızlık, nefes darlığı gibi belirtiler göstermeye başladı.

Daha önce oğlu ve torunu Kovid-19'a yakalanan Çevik'in durumu daha da ağırlaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Sağlık ekiplerince evinden alınan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan pandemi servisine kaldırılan Ümmü ninenin yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi gören Çevik, 9'uncu günde Kovid-19'la olan mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.

"Doktorlar ve hemşireler çok güzel baktılar"

Yeniden köyüne dönmenin sevincini yaşayan Çevik, AA muhabirine, koronavirüsü atlattığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen genel durumunun iyi olduğunu belirten Çevik, "86 yaşındayım. Koronavirüse yakalanmadan önce çok şükür iyi durumdaydım. Doktora gitmedim, hastaneye öyle çok gitmezdim ama şu süreçte koronavirüs tedavisi için hastaneye gittim." dedi.

Doktorlar ve hemşirelere teşekkür eden Çevik, şöyle konuştu:

"Hastanede doktorlar ve hemşireler bize çok güzel baktı. Devamlı bizim başımıza gece ve gündüz hiç fark etmeksizin geldiler. Devamlı serum taktılar bizimle ilgilendiler. İlaçlarımı saatinde verdiler. Çok güler yüzlüydü hepsi ve moralimi yüksek tuttular. Allah doktorlarımıza hemşirelerimize uzun ömürler versin.

Zorladı tabii ki de hastalık. Tedavi gördükçe iyileşme sürecine girdim. Şimdi iyi durumdayım. Virüse yakalandığımda ayağa kalkamadım. Beni sürükledi ister istemez. Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi. Hastanedeyken arabaya binip eve gidemem ben derdim kendi kendime ama çok şükür şimdi iyiyim."

"Ölümü hissediyorsun"

Ümmü Çevik'in evladı Bedri Çevik de oğlu ve kendisinin daha önce koronavirüse yakalandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Annemden önce koronavirüse ben yakalandım. Durup dururken terliyordum yoruluyordum. Ben test verdim. Oğlum Melih için de test verdik o da ben de pozitif çıktık. Daha sonra aynı belirtiler annemde de başladı. Annem kendini iyi hissetse de ben dışarıdan görüyordum durumunun kötü olduğunu. Onun için de test verdik. Onun da test sonuçları pozitif çıktı. Evde dururken aşırı rahatsızlanmaya başladı. Hastaneye haber verdik bizi de geldiler ve götürdüler."

Hastanede 4 gün boyunca annesinin kendisine vasiyetlerini aktardığını belirten Çevik, ağır bir dönemden geçen annesi için aslında ileriyi göremediklerini ancak hastanede çok iyi bakıldığını ve iyileştiğini söyledi.

Kovid-19 günlerini ve gösterdiği semptomları anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Ben sigara da kullanmıyorum. Kesinlikle ne olacakmış dememek lazım. İnsanlar benim söylediğim sözleri anlamalı. Ölümü hissediyorsunuz. Çift maskeyle gezmek lazım aslında. İnanın gece yatarken bile çift maskeyle yattım ben. Yine yatacağım, çok büyük sıkıntı. Ötesi yok, çok zor bir durum. Bende önce terleme ile geldi daha sonra halsizlik, öksürmeye başladım, nefes darlığı vardı. Yataktan kalkıp oturuyordum geceleri devamlı. Yorgun ve halsizlik bir yandan hissettiriyor. İştahsızlık yapıyor tat duyun kayboluyor. Hiç yemek canın istemiyor."

Koronavirüs, Gölyaka, Çocuk, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi' - DÜZCE - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti         
11:43
Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı         
11:38
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı         
11:05
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:18:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi" - DÜZCE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei