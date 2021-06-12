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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm"

12.06.2021 11:03

Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen iki tıbbi sekreter, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen iki tıbbi sekreter, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Sağlık çalışanlarının en büyük yardımcılarından biri olan ve aldıkları önlemlere rağmen görevleri başında koronavirüse yakalanan Esra Yesunakın ve İzzet Özel, iyileştikten sonra hemen görevlerinin başına döndü.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde görev yapan tıbbi sekreter Esra Yesunakın, AA muhabirine, 8 ay önce Kovid-19'a yakalandığını, 14 gün boyunca evde tek başına karantinada kaldığını anlattı.

Karantina sürecinde çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yesunakın, "Karantinada ölüm korkusu sarıyor insanı. Gece nefes almakta zorlandım. Sürekli ateşle uyandım. Salgının dördüncü gününde yaygın eklem ağrılarım oldu. Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm. O yüzden sosyal mesafemizi koruyalım ve maskemizi takalım. Apartmandakilere hastalığın bulaşmaması için çöpü atarken bile 2 maske ve eldiven taktım." dedi.

Bu kadar dikkat ederken insanların maskesiz gezmesinden rahatsızlık ve tedirginlik duyduğunu aktaran Yesunakın, evdeki tedavisinin ardından işinin başına döndüğünü belirtti.

Yesunakın, "3-4 aydır şiddetli baş ağrılarım geçmedi. Öksürüğüm devam ediyor. O yüzden lütfen dikkat edin." diye konuştu.

"Psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadım"

Eklem ağrılarından dolayı evde yemek yapmakta zorlandığını anlatan Yesunakın, "Ailem yemek getirdiğinde kapıyı açıp yemeği bile almaya cesaret edemedim. Yardım etmek isteyenlere ve sevdiklerime zarar gelmesin diye uzak durmaya çalışıyordum. O dönemde nişanlıydım. Nişanlım kapıya geldiğinde 2 maske taktım fakat o durumda bile ona kapıyı açmak istemedim. Tek başınıza kaldığınızda ölüm korkusu geliyor. Bayağı zor bir dönemdi. Psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadım. Lütfen dikkat edin sizde aynı sıkıntıları yaşamayın." sözlerine yer verdi.

"Korkulacak bir hastalık"

Kovid-19 polikliniğinde görev yapan İzzet Özel de eşiyle aynı gün yakalandıkları hastalıktan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Hastalığı ağır geçirdiklerini dile getiren Özel, yaşadıklarını söyle anlattı:

"Eşimin aşırı öksürüğü oldu, nefes darlığı yaşadı. Bir gün yere yığıldı, çok korkmuştum. Bende nefes darlığı ve sırt ağrısı oldu. Allah kimseye göstermesin. Bunu hissetmeyen bilemez. Sırt ağrısı ve nefes sıkışması çok kötüydü. Korkulacak bir hastalık. İnsanlar bizi gördüğünde kaçıyorlardı. Çocuklarımız olduğu için biraz tedirgin olduk. Çocuklarla birlikte karantinaya girdik. Evden çıkmadık."

Özel, sigara kullandığını anlatarak, "Keşke kullanmasam. Sigara beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm

Muş Devlet Hastanesi, Rehabilitasyon, Karantina, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Evin koridorunda emekleyerek yürüdüm' - Son Dakika


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