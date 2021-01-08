KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Gelen aramaları nefesim yetmediği için cevaplayamıyordum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Gelen aramaları nefesim yetmediği için cevaplayamıyordum"

08.01.2021 11:01
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Bartın'ın Ulus ilçesinde eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 14 günlük tedavi sürecinin ardından yenen belediye başkanı, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 14 günlük tedavi sürecinin ardından yenen belediye başkanı, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kovid-19 ile mücadelede sürekli sahada olduklarını ve çalışmalarını "Bir gün bana da bulaşır mı?" endişesiyle yürüttüklerini belirten Uzun, yaklaşık 1 ay önce sırtında ağrı hissetmesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdığını söyledi.

Uzun, test sonucunun bir gün sonra pozitif çıktığını dile getirerek, "Ama benim ilk gece bütün eklemlerim ağrıdı, gözüme hiç uyku girmedi. Hemen ilaçlarımı getirdiler ve ilaçlarımı kullanmaya başlamadım." dedi.

"Nefessiz kalıyordum"

Hastalığa yakalanmasıyla vücudunda ağrı, öksürük, göğüs ağrısı gibi semptomlar yaşadığını anlatan Uzun, yaşadığı fiziki sıkıntıların yanında psikolojik olarak da zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Uzun, hastalığı ağır geçirenleri veya hayatını kaybedenleri düşünerek endişelendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hastalığım sürecinde beni arayanlarla konuşamadım. Çoğuyla konuşurken de duygulandım, 'Acaba son görüşmemiz mi olacak?' diyordum. Etrafımızda çok sağlıklı olan bir insanın bir gün sonra vefat ettiğini duyuyoruz. Bunların akla gelmemesi mümkün değil. Biz her şeye hazırlıklıydık ama duygularımız karışıktı. Yine hastalığım sürecinde herkes aramak istedi ve ben cevaplayamıyordum çünkü nefesim yetmiyordu, nefessiz kalıyordum. Eşim sağ olsun arayanlara cevap verdi. Arada birkaç kişinin telefonunu açmak istedim ama sorulan sorular bile beni nefessiz bırakıyordu. Onun için Kovid-19 hastaları aranmasa, eşinden dostundan bilgi alınsa daha iyi. Direkt arandığı zaman hakikatten hem duygusallık hem de fiziki olarak bir zorluk oluyor, nefesi zorluyor."

"İlk semptomda harekete geçilmeli"

Kendisinden birkaç gün sonra çok dikkat etmelerine rağmen eşinin de Kovid-19'a yakalandığını belirten Uzun, zorlu süreci birbirlerine destek olarak atlattıklarını ve tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını kaydetti.

Uzun, Kovid-19 ile ilgili ilk semptomda harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir kişi Kovid-19'a yakalandığını düşünüyor veya en küçük bir belirti yaşıyorsa hemen kendini izole etsin ve test versin. İnsanlar tabii soğuk algınlığı olarak düşünerek bu hastalığı es geçebilir. Bu hastalığı tedbirler yeniyor ama bu virüse yakalanmak da ihmalden kaynaklanıyor. Biz virüsü küçümsüyoruz, bir şey olmaz dediğimiz ve tedbiri elden bıraktığımız an o bizi buluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan özellikle hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyen Uzun, "Umutluyuz, her şey çok daha güzel olacak. Kimse 'Ben hafif atlatıyorum.' demesin, belki siz hafif atlatıyorsunuz ama bu durum sevdiklerinizi çok etkiliyor. Bu hastalık ciddi bir hastalık, ciddi bir mikropla mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hasan Hüseyin Uzun, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Gelen aramaları nefesim yetmediği için cevaplayamıyordum' - Son Dakika


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