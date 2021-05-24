KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Genç, yaşlı, çocuk fark etmiyor, herkesi etkiliyor" - Son Dakika

İzmir'de 2 kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen 26 yaşındaki acil tıp teknisyeni Gökçe Güllü ile meslektaşı Sevgi Yılmaz, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Gökçe Güllü, AA muhabirine, 10 yıldır farklı kentlerde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldır çok yoğun mesai harcadıklarını aktaran Güllü, birçok sağlık çalışanı gibi kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını dile getirdi.

Hastalığın belirtilerinin kendisinde ateş ve halsizlikle başladığını aktaran Güllü, "Kusma, bulantı da olunca test yaptırdım ve maalesef pozitif çıktı. 17 günlük bir karantina sürem oldu. Biraz uzundu. Ateş, kusma, ishal, halsizlik bu tür belirtilerle yaşadım. Evde tek başımaydım arkadaşlardan ve ailemden uzak kaldım ve psikolojik olarak da çöktüm." şeklinde konuştu.

"Koku alamadığım için neredeyse evimi yakıyordum"

Yaklaşık 6 ay sonra yeniden testinin pozitif çıktığını ve bu sürecin daha sıkıntılı geçtiğini vurgulayan Gökçe Güllü, şunları kaydetti:

"Nöbet sonrası başlayan baş ağrısıyla yeniden hasta olduğumu anladım. Bu daha kötüydü ve daha zordu. Ağrılı ve sancılı oldu. 3-4 gün boyunca ağrılardan sabahlara kadar ağladım. Yine evde yalnız geçirdim. Hiç koku alamadığım için neredeyse evimi yakıyordum. Ocakta yemeği unutmuşum. Koku alamadığım için durumu ışıkları yaktığımda, dumanı görünce fark ettim. Tat ve koku alamadığım için beslenemedim. Yine psikolojik olarak çok etkilendim. Ailemden uzaktım. Hatta bayrama doğru izne ayrılıp memlekete ailemin yanına gidecektim, karantinada olduğum için gidemedim. Uzun zamandır bir araya gelemiyoruz. Onları da çok özledim."

Herkesin kurallara ve özellikle temizliğe çok önem vermesi gerektiğine dikkati çeken Güllü, şöyle devam etti:

"Kesinlikle küçümsenmemesi gereken bir hastalık, genç, yaşlı çocuk fark etmiyor, herkesi etkiliyor. Başta gençler bunu önemsemediler ama bizler de burada çalışanlar hepimiz genciz ama yakalandık. Biz onlar için mücadele veriyoruz, onların da bu mücadelemizi desteklemelerini istiyoruz. Kişisel temizlik ve koyulan kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Gerçekten şakaya alınacak gibi değil. Çok zor geçiyor. Uzun süredir zor şartlarda çalışıyoruz bu nedenle herkesin dikkatli olmasını istiyoruz, emeklerimizin çöp olmasını istemiyoruz."

"Psikolojik olarak da yıprattı"

İzmir'de 112 istasyonunda çalışan acil tıp teknisyeni 36 yaşındaki Sevgi Yılmaz da yoğun çalıştıkları bu dönemde bir süre önce Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

İki çocuk annesi olduğunu ve bu nedenle yaşadığı çaresizlik duygusunu tarif edemediğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Müthiş bir baş ve böbrek ağrısıyla nöbet tutarken test yaptırdım ve pozitif çıktı. Bunun üzerine odamda izolasyona çekildim. 12 gün boyunca çocuklarımdan uzak kaldım. 6 ve 5 yaşındaki çocuklara neden onlardan uzak durmam gerektiğini anlatamadım. Hastalık beni ağrı ve fiziksel yorgunluğun yanı sıra psikolojik olarak da yıprattı. Göreve döndüm ama hala koku alma duyum gelmedi. Fazla efor sonrası da ciddi solunum sıkıntısı yaşıyorum. Bu nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor."