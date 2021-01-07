AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum" - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum"

07.01.2021 11:01

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Aydın Balcı, iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek yeniden hasta kabulüne başladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Aydın Balcı, iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek yeniden hasta kabulüne başladı.

AFSÜ Hastanesinin Kovid-19 Ara Servis Polikliniğinde görev yapan Balcı'nın temmuz ayında hastalarını muayene ettikten sonra yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Tedavisinin ardından yeniden görevinin başına dönen Balcı, yaklaşık 75 gün sonra tekrar koronavirüse yakalandı.

Testi pozitif çıkan Balcı, karantina ve tedavi sürecinde Sağlık Bakanlığının önerdiği ilaçları kullanarak iyileşti.

Balcı, AA muhabirine, Kovid-19'a ilk olarak temmuz ayında yakalandığında hastalığın seyrini bilmediğinden "Ne zaman nefesim daralacak?" diye endişeli olduğunu ve çalıştığı hastanede 5 gün tedavi görerek hastalığı ayakta atlattığını söyledi.

Eylül ayında ikinci kez PCR testinin pozitif çıkmasıyla önceki deneyiminden tedavi sürecine erken başladığını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Bu süreçte eşim ile 4 yaşında ve 2 aylık çocuklarıma da Kovid-19'u bulaştırdım. Ailece hepimizde yüksek ateş görüldü ve zor günler geçirdik. Gün geçtikçe bende de nefes darlığı oluşmaya başladı. 'Yoğun bakıma düşeceğim' diye çok endişeliydim. Allah'tan ailece hepimiz çok az hasarla atlattık. Eğer 'Favipiravir' ilacına başlamamış olsaydım belki benim de hastalık sürecim ağır seyredecekti. Hastalık süreçlerimi ne kadar hafif atlatsam da hala nefes darlığım devam ediyor. Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum. Şu anda bu şekilde yaşamımı sürdürüyorum."

Balcı, Kovid-19'a bir kere yakalanıp iyileşenlerin tekrar hastalanabildiğine dikkati çekti.

Kovid-19'dan korkanlar varsa "antikor" testi yaptırabileceklerini aktaran Balcı, "İlk yakalandığım sürecin ardından kendime antikor testi baktırmıştım. Antikorum da negatif çıkmıştı hatta Türk Kızılaya plazma bağışında bulundum. Kızılaydan bana ulaşarak plazmamda antikor oluşmadığını söylediler. Ondan dolayı da çok korkuyordum. Sonraki gribal hastalık belirtilerimin ardından tekrar PCR testi vererek yeniden Kovid-19'a yakalandığımı öğrendim. İkinci tedavi sürecimin tamamlanmasından sonra yine antikor testi yaptırdım. Sonucumda antikor seviyemin yüksek olduğunu gördüm ve şu anda kendimi daha güvende hissediyorum ama yine de maske takıyor, mesafemi koruyor ve hijyen kurallarına uyuyorum. Kovid-19'dan korunmanın en güvenli yolu şu an için bunlar." diye konuştu.

Aydın Balcı, tedavisini üstlenen doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum
AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum
AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum
AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum

Nefes Nefese Dizisi, Karahisar, Aydın, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hala 2-3 kat merdiven çıktığımda nefes nefese kalıyorum' - Son Dakika


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