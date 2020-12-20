KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum"

20.12.2020 11:01

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler Tevfik Çelik, Gülay Gürbüz Cihan ve Ferhat Ateş, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler Tevfik Çelik, Gülay Gürbüz Cihan ve Ferhat Ateş, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Nöroloji kliniği sorumlu hemşiresi Tevfik Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sırt ağrısı ve 38 dereceye çıkan ateş şikayetiyle 1 Aralık'ta yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Tetkikleri sonucu hastaneye yatmasına gerek kalmadan evde karantinaya girdiğini aktaran Çelik, aynı sürede hemşire olan eşinin de rahatsızlandığını anlattı.

Çelik, eşi ve kendisinin ayrı odalarda, 1,5 yaşındaki çocuklarından da ayrı şekilde izole olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sırt ağrısıyla başladı ve 38'leri bulan ateşim oldu. Eklem ağrılarımın yanı sıra tat ve koku duyumu kaybettim. İlaçları kullandıktan sonra tat duyusu tekrardan yerine geldi ama koku duyusunda halen sıkıntı yaşıyorum. Şu anda bile halen koku almakta zorlanıyorum. İlk üç dört gün çok korktum. Başına gelmeyen insan bilmiyor. İnsan başına geldikten sonra gerçekten çok iyi anlıyor. Bir an ölebileceğimi bile hissettim çünkü nefes almakta zorlanıyordum. Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum."

"Bir gün beliniz, diğer gün diziniz ağrıyor"

3 Aralık'ta hastalık belirtisi gösteren nefroloji kliniği sorumlu hemşiresi Gülay Gürbüz Cihan ise, bunun üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Hastaneye yatmadan evde izolasyonda kaldığını aktaran Cihan, bu süreçte 5 ve 8 yaşındaki çocukları ile eşiyle hiç görüşmeden ayrı bir odada 10 gün kaldığını aktardı.

Cihan, çok fazla kas ağrısı ve mide bulantısı şikayeti olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman Kovid-19 olmayacağım demedim ama çok iyi korunduğum için olma olasılığımı düşük görüyordum. 10 gün evde izolasyonda kaldım. İlk iki gün sadece dizlerde ağrı hissediyorsunuz. İlacın vücuda girmesiyle beraber de mide bulantısı başladı. Halen de bu bulantı geçmedi. Bir gün beliniz, diğer gün diziniz, diğer gün kolunuz ağrıyor. Ben de ateş olmadı. Mide bulantısı nedeniyle iştahsızlık oldu ve son üç gün yemek yiyemedim. Tat koku kaybı oldu ve şu anda da halen bu kayıp devam ediyor."

Bazı sıkıntılarının devam ettiğini belirten Cihan, "Lütfen evinizden çıkmayın. Biz evimizde çocuklarımıza hasretiz. 5 yaşındaki çocuğumu öpemiyorum, ona sarılamıyorum, onun yanında olamıyorum. Sizler ne kadar çok dışarı çıkarsanız, maske, mesafe, hijyeni sağlamazsanız o kadar çok bize hasta olarak dönüyor ve biz hasta oluyoruz, bunu engelleyemiyoruz." diye konuştu.

Yanık kliniği ameliyathane sorumlu hemşiresi Ferhat Ateş, 20 Ekim-30 Kasım dönemindeki yurt dışı görevi sırasında Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Yaklaşık 6 gün izolasyon bölgesinde gözetim altında tutulduğunu vurgulayan Ateş, birlikte görev yaptıkları doktor arkadaşının Kovid-19 nedeniyle durumunun kötüleşmesi üzerine Sağlık Bakanlığının gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiklerini kaydetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre gözetim altında tutulduktan sonra evde izolasyon sürecinin başladığını anlatan Ateş, şu an kendini iyi hissettiğini ve görevinin başına 1 Aralık'ta döndüğünü belirterek, herkesten kurallara uymasını istedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum

araştırma, Aralık, Gülay, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Halen derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum' - Son Dakika


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