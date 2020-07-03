KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatın gözünün önünden geçiyor" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatın gözünün önünden geçiyor"

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Kartepe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Kartepe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı

Arslan, 17 Haziran'da yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede ve evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA ekibiyle paylaştı.

İlçe sağlık müdürlüğünde aktif olarak koronavirüsle mücadele ettiklerini belirten Arslan, boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Arslan, bunun üzerine prosedürün kendisine de uygulandığını ifade ederek, kentte bulunan bir hastaneye yatırılarak tedaviye başlandığını kaydetti.

"Pozitif çıktıktan sonra insan endişeli bir şekilde bekliyor"

Hastanede tedavisine 7 gün devam edildiğini dile getiren Arslan, "Pozitif çıktıktan sonra insan endişeli bir şekilde bekliyor. Hastanede kendini dinlemeye başlıyorsun acaba bir ağırlaşma var mı? Nefes darlığı, göğüste batma, eklem ağrısı ve ateş olsun... Hiç yapmadığın kadar kendini dinlemeye başlıyorsun. Birkaç gün sonra kendimi toparladım ama buna rağmen Allah kimseye yaşatmasın. Oradaki o psikoloji bile insana yetiyor. 4 duvar arasında teksin, ilaçlar için sadece sağlık çalışanları geliyor. Eş, dost arıyor konuşuyorsun. 'Bir isteğin var mı?' sorusuna cevap olarak 'Sadece dua bekliyorum.' diyorsun. Başka bir şey bekleme şansın yok." diye konuştu.

Arslan, doktor olduğu için hastalıkta nelerle karşılaşacağını bildiğini aktararak, bu süreçte insanın zihninde olumsuz birçok düşünce oluştuğunu anlattı.

Hastalığın bedeni olduğu gibi psikolojiyi de olumsuz etkilediğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Allah o duyguyu kimseye yaşatmasın, hayatın gözünün önünden geçiyor. İşin içindesin, klinik gidişatı tahmin ediyorsun. Virüs akciğerlere indi mi acaba? Rahat nefes alıp almadığına bakıyorsun. Sürekli sevdiklerini düşünüyorsun, hayatında keşkelerin ne kadar çok olduğunu anlıyorsun. Hastaneden çıktıktan sonra artık aileme daha çok zaman ayırmak için efor sarf ettiğimin farkına vardım."

"Sağlığımızı önemseyelim ve tedbirlere uyalım"

Arslan, koronavirüs sürecinde ilçe sağlık müdürlüğü ekibiyle yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek, özverili bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Vatandaşlara kendileri ve sevdikleri için tedbirleri önemsemeleri tavsiyesinde bulunan Arslan, "Virüsün nereden geldiğini bilemezsin. Burada numuneler aldık, ondan kaptığımı düşünmekle birlikte kesin değil. Belki virüsü kapı kolundan, belki sosyal mesafeye uymayan bir kişiden kaptım. En başta kendiniz, sonra sevdikleriniz için sağlığınızı önemseyin." ifadelerini kullandı.

Arslan, Kovid-19 pozitif olduğunu öğrenmeden önce arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Laboratuvardan aradılar, test sonucumun pozitif çıktığı söylendi. Bir anda çevremdeki insanlar kaçıştı. Anında tek başına kalıyorsun. Can tatlıdır. Bunu yaşamaya gerek yok. Bu işin ciddiyetini anlamak için bu hastalığı ve psikolojiyi yaşamaya gerek yok. Yapılacak şeyler çok basit; maskenizi takın, sosyal mesafeye uyun, hijyen kurallarına dikkat edin, kalabalık ortamlara girmeyin, yakın temastan kaçının. Bunlara uyduğumuz takdirde sağlık bir hayat geçiririz. Hastanedeyken hayatımın birçok noktasını muhasebe etme fırsatım oldu çünkü her an ölebilirim düşüncesi var. Bu nedenle sağlığımızı önemseyelim ve tedbirlere uyalım."

Harun Arslan, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hayatın gözünün önünden geçiyor' - Son Dakika

Son Dakika

15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
17:29
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:09:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatın gözünün önünden geçiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]