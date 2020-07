KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatın gözünün önünden geçiyor" - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Kartepe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Arslan, 17 Haziran'da yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede ve evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA ekibiyle paylaştı.

İlçe sağlık müdürlüğünde aktif olarak koronavirüsle mücadele ettiklerini belirten Arslan, boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayeti üzerine yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Arslan, bunun üzerine prosedürün kendisine de uygulandığını ifade ederek, kentte bulunan bir hastaneye yatırılarak tedaviye başlandığını kaydetti.

"Pozitif çıktıktan sonra insan endişeli bir şekilde bekliyor"

Hastanede tedavisine 7 gün devam edildiğini dile getiren Arslan, "Pozitif çıktıktan sonra insan endişeli bir şekilde bekliyor. Hastanede kendini dinlemeye başlıyorsun acaba bir ağırlaşma var mı? Nefes darlığı, göğüste batma, eklem ağrısı ve ateş olsun... Hiç yapmadığın kadar kendini dinlemeye başlıyorsun. Birkaç gün sonra kendimi toparladım ama buna rağmen Allah kimseye yaşatmasın. Oradaki o psikoloji bile insana yetiyor. 4 duvar arasında teksin, ilaçlar için sadece sağlık çalışanları geliyor. Eş, dost arıyor konuşuyorsun. 'Bir isteğin var mı?' sorusuna cevap olarak 'Sadece dua bekliyorum.' diyorsun. Başka bir şey bekleme şansın yok." diye konuştu.

Arslan, doktor olduğu için hastalıkta nelerle karşılaşacağını bildiğini aktararak, bu süreçte insanın zihninde olumsuz birçok düşünce oluştuğunu anlattı.

Hastalığın bedeni olduğu gibi psikolojiyi de olumsuz etkilediğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Allah o duyguyu kimseye yaşatmasın, hayatın gözünün önünden geçiyor. İşin içindesin, klinik gidişatı tahmin ediyorsun. Virüs akciğerlere indi mi acaba? Rahat nefes alıp almadığına bakıyorsun. Sürekli sevdiklerini düşünüyorsun, hayatında keşkelerin ne kadar çok olduğunu anlıyorsun. Hastaneden çıktıktan sonra artık aileme daha çok zaman ayırmak için efor sarf ettiğimin farkına vardım."

"Sağlığımızı önemseyelim ve tedbirlere uyalım"

Arslan, koronavirüs sürecinde ilçe sağlık müdürlüğü ekibiyle yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek, özverili bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Vatandaşlara kendileri ve sevdikleri için tedbirleri önemsemeleri tavsiyesinde bulunan Arslan, "Virüsün nereden geldiğini bilemezsin. Burada numuneler aldık, ondan kaptığımı düşünmekle birlikte kesin değil. Belki virüsü kapı kolundan, belki sosyal mesafeye uymayan bir kişiden kaptım. En başta kendiniz, sonra sevdikleriniz için sağlığınızı önemseyin." ifadelerini kullandı.

Arslan, Kovid-19 pozitif olduğunu öğrenmeden önce arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Laboratuvardan aradılar, test sonucumun pozitif çıktığı söylendi. Bir anda çevremdeki insanlar kaçıştı. Anında tek başına kalıyorsun. Can tatlıdır. Bunu yaşamaya gerek yok. Bu işin ciddiyetini anlamak için bu hastalığı ve psikolojiyi yaşamaya gerek yok. Yapılacak şeyler çok basit; maskenizi takın, sosyal mesafeye uyun, hijyen kurallarına dikkat edin, kalabalık ortamlara girmeyin, yakın temastan kaçının. Bunlara uyduğumuz takdirde sağlık bir hayat geçiririz. Hastanedeyken hayatımın birçok noktasını muhasebe etme fırsatım oldu çünkü her an ölebilirim düşüncesi var. Bu nedenle sağlığımızı önemseyelim ve tedbirlere uyalım."