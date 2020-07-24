KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Her şey yüksek ateş ve nefes darlığıyla başladı" - NİS - Son Dakika

Balkan bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü Sırbistan'ın Nis şehrinde yaşayan Goran Stevanovic, 34 gün solunum cihazına bağlı kalmanın ardından "normal" nefes almanın mutluluğunu yaşıyor.

Stevanovic, 74 gün süren Kovid-19'la mücadelesini ve yaşadıklarını, AA muhabirine anlattı.

Tedavi sürecindeki bazı günleri hatırlamadığını söyleyen 54 yaşındaki Stevanovic, "Her şey yüksek ateş ve nefes darlığıyla başladı. Virüsün akciğerlerime yayılmasıyla oksijen verildi. İlk haftanın sonunda entübe edildim ve komaya girdim." dedi.

Stevanovic, koma durumundan 34 gün sonra uyandığını belirterek, "Sağlık ekibinin yüzünden hissetmiştim bazı şeylerin yolunda gitmediğini. Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Doktorlar, bağlı olduğum cihazın akciğerlerimin çalışmasına yardımcı olduğunu anlattı." diye konuştu.

"Tedavi süresinde 38 kilo kaybettim"

Kronik rahatsızlığı bulunmadığını vurgulayan Stevanovic, 30 yıldır futbol oynadığını ve aktif bir hayat yaşadığını dile getirdi.

Stevanovic, tedavi süresinde 38 kilo kaybettiğine değinerek şöyle devam etti:

"Her şey sona erdiğinde metabolizmam yavaşlamış, kas kaybetmiştim. Nisanda girdiğim hastaneden temmuz başında çıktım. Ailem, iyileşme sürecime büyük destek oldu. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum, her gün egzersiz yapıyorum."

"Kovid-19, tam bir mücadele sahası"

Stevanovic'in doktoru Steva Stanisic de Kovid-19 teşhisiyle hastaneye gelen Goran'ın oksijen tedavisine yanıt vermediğine dikkati çekerek, "Kalp ritminde bozukluklar yaşanması, bizi yapay solunum tedavisi uygulamaya mecbur kıldı diyebiliriz." dedi.

Solunum cihazına "ölümün kıyısına" gelmiş hastaların bağlandığını anlatan Stanisic, "Kovid-19'a ilişkin net bir tedavinin olmaması, diğer tüm tedavileri riskli kılıyor. Hastaların, solunum cihazına bağlanması da bu sınıfa giriyor." ifadelerini kullandı.

Stanisic, Kovid-19'un tam bir mücadele sahası olduğuna işaret ederek, "Bir gün iyi hissediyorsunuz, ertesi gün kötü. Arkasından ateş ve komplikasyonlar geliyor. Yapay solunum da ne kadar uzarsa o kadar komplikasyon oluşturuyor." diye konuştu.

Goran'ın iyileşme sürecine ilişkin Stanisic, şunları kaydetti:

"Solunum cihazına bağlı yaşadığı 20'nci günün sonunda olumlu tepkiler almaya başladık. İki hafta sonra da tamamen çıkarmayı başardık. Evdeki tedavisini de 1,5 ay takip etmeye devam edeceğiz. Virüsle mücadelesini bir kahraman edasıyla başarıyla tamamladı. Eklemlerinde ağrı mevcut. Egzersizlere bağlı olarak onlar da geçecek."

Stanisic, Kovid-19'la mücadele sürecini "zor günler" şeklinde nitelendirerek, virüsü yenen hastaların sağlıklı şekilde evlerine gitmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.