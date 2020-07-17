KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir"

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp 26 gün hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederek, "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp 26 gün hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, vatandaşları tedbirli olmaya davet ederek, "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir." dedi.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı

Mehmet Gider, AA muhabirine, 6 Nisan'da halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede kendisine Kovid-19 tanısı konulduğunu söyledi.

Tanı konulmasının ardından ateşinin her geçen gün arttığını ifade eden Gider, hastanedeki tedavisinin ikinci gününde artık telefonlara bakamayacak kadar kendini kaybetmeye başladığını dile getirdi.

Kısa süre içinde ise doktorların sorularına dahi cevap veremeyecek düzeyde kötüleştiğini anlatan Gider, "Hastalığımın ilerlemesi üzerine beni yoğun bakım servisine yatırdılar. Tedavim burada devam etmiş. Ben bu esnada artık tamamen kendimi kaybetmişim. Bazen doktorlar beni uyutmak zorunda kalmışlar. 14 günün sonunda immün plazma tedavisi uygulanmış. Akciğerlerime irin inmiş, dolayısıyla bedenimdeki oksijen oranı

yüzde 60'lara kadar düşmüş. Bu oran yüzde 55'e düşmüş olsa kesinlikle ölecekmişim. O noktaya gelmişim." diye konuştu.

Hastanede 26 günlük tedavi sürecinde 16 kilo kaybettiğine dikkati çeken Gider, çok zor süreçlerden geçtiğini belirtti.

"Ne olur kurallara uyun"

Gözlerini açıp ayağa ilk kalktığında yürüyemediğini aktaran Gider, "Yürümeyi unutmuşum. Bir ara hangi hastanede yattığımı karıştırdım. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde yattığımı sanıyordum." dedi.

Gider, tedavisinin psikolog eşliğinde devam ettiğini dile getirerek, kandaki oksijen oranın çok düşmesi nedeniyle beyninde hasar oluşma ihtimalinin bile yaşandığını, böbreklerinin ise ne durumda olduğunu henüz tam olarak bilemediğini kaydetti.

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının kararlı mücadelesine tanıklık ettiğini, bu mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade eden Gider, bazen kendi kendine "Bu insanların acaba evi yok mu" diye sorduğunu söyledi.

Mehmet Gider, şöyle devam etti:

"Herkese şunu söylemek istiyorum; kendinize acımıyorsanız, ne olur çevrenize, çocuklarınıza, torunlarınıza, ablalarınıza, ailelerinize sahip çıkın. Sahip çıkmak için ne olur kurallara uyun. Çok da zor kurallar yok aslında. Elini, yüzünü temiz tutacak, maskenizi takacaksınız. İnanın o kadar zor değil. Bu uygulamayı aynı anda 15-20 gün bütün insanlarımız uygulasa bu hastalık benim ülkemi terk eder."

"Herkes benim gibi şanslı olmayabilir"

Salgının hafife alınmaması gerektiğine dikkati çeken Gider, "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir." dedi.

Bazı insanların bu hastalığın ciddiyetini anlayamadığını gördüğünü vurgulayan Gider, "Allah kimseyi bu hastalıkla karşılaştırmasın. Çocuklarımı, evlatlarımı bir daha kucaklayamayacağım sandım. Türk doktorları mucize bir olay gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Gider, şu an sağlık durumunun iyi olduğunu, sabah akşam yürüyüş yaptığını ve zaman zaman hastaneye kontrole gittiğini sözlerine ekledi.

Kırklareli, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Herkes benim gibi şanslı olmayabilir' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:41 Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
16:41
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
15:43
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 17:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkes benim gibi şanslı olmayabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]