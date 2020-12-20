KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - HRÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın: "Bu herkesin korkması gereken bir şey" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - HRÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın: "Bu herkesin korkması gereken bir şey"

20.12.2020 11:11
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - HRÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın:

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, "Bu herkesin korkması gereken bir şey.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, "Bu herkesin korkması gereken bir şey. Hastalığımın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala ciddi halsizlik, çabuk yorulmalar ve zaman zaman karın ağrılarım devam ediyor" dedi.

Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastalığının gribal enfeksiyon semptomlarıyla başladığını belirten Aydın, "Şiddetli baş, karın ve eklem ağrılarım başladı. Eşimin ve benim testim pozitif çıkınca kendimizi izole etmeye başladık. Kovid-19 olan hastalarda genellikle eklem ve kas ağrıları olur. Fakat bende 3 gün geçmeyen karın ağrısı oldu" dedi.

Hastalığın etkileri hala devam ediyor

Hastalığı yenmesine rağmen etkisini hala yaşadığını ifade eden Aydın, " Ben ve eşim çok korktuk, çocuğumuz var. Çok zor günler yaşadık. Bu herkesin korkması gereken bir şey. Hastalığımın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala ciddi halsizlik, çabuk yorulmalar ve zaman zaman karın ağrılarım devam ediyor. Verilen ilaçlarla sağlıma kavuştum. Kendimi izole etmem ve ilaç kullanımı, hastalığı yenmemde büyük etken oldu. Hastalar bizden ilaçları kullanıp kullanmamaları yönünde tavsiye istiyorlar. Ben ve birçok hekim verilen ilaçları kullandı. Verilen ilaçların hepsi faydalı. " diye konuştu.

- "İnsanlar koronavirüsü kendilerine yakıştıramıyor"

Aydın, her yaştan kişinin tedbirli olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Koronavirüs öyle sinsi bir hastalık ki her yaştaki insanda kötü sonuçlar doğurabiliyor. 'Bana bir şey olmaz' algısı çok yanlış bir düşünce. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ben de genç olmama rağmen hastalığa yakalandım. En çok karşılaştığımız hastalar, semptomları çıktıktan sonra çok geç geliyor. İnsanlar genelikle kendilerine koronavirüsü yakıştıramıyor. 'Beni klima çarptı, soğukta kaldım, yağmurda biraz yürüdüm' gibi şeylerle geliyorlar. Koronavirüs semptom olarak o kadar genişledi ki, gribal enfeksiyonlar, kas, eklem rahatsızlıkları ve özellikle halsizlik gibi. Bu tür semptomları olanların en yakın sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyor. Hastaneye yatırılan kişilerin çoğu hastalığı kendisine yakıştırmayan hastalar."

Mehmet Salih, Koronavirüs, Şanlıurfa, Aydın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - HRÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın: 'Bu herkesin korkması gereken bir şey' - Son Dakika


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