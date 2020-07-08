KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor"

Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ferhat Şanlı, hem hastalığı yenmenin hem de immün plazma bağışıyla diğer hastalara umut olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ferhat Şanlı, hem hastalığı yenmenin hem de immün plazma bağışıyla diğer hastalara umut olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Şiddetli öksürük şikayetleri bulunan Şanlı, nisan ayında eşi, kızı ve oğluyla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yapılan testlerde Şanlı ve kızının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede kızıyla 16 gün tedavi gören Şanlı, yapılan son testin sonucunun negatif çıkmasının ardından evinde 14 gün karantinaya alındı.

Hastanedeki tedavisinin üçüncü gününde 25 yıldır içtiği sigarayı da bırakan Şanlı, sağlığına kavuştuktan sonra başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

"O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor"

Kızıyla Kovid-19'a karşı verdikleri savaşı anlatan Ferhat Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Şiddetli öksürük gibi koronavirüs belirtilerinin başladığını ifade eden Şanlı, eşini, kızını ve oğlunu alarak hastaneye gittiğini belirtti.

Şanlı, hastahanede kızında ve kendisinde yüksek ateş tespit edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oğlum ve eşimi başka bir yere, kızımla beni ise Kovid-19 bölümüne ayırdılar. Bize 14 gün ev karantinası verdiler. Ertesi gün sonuçların pozitif olduğunu öğrendik. Aradılar, ambulansla hemen geldiler. Allah devletimize zeval vermesin. Hastaneye yattık. O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor. Bu süreçte insanların morali iyi olursa çok iyi olur. Hastalık sigara içenleri sevmiyor. Daha çok insanın üstüne geliyor. Baktım ki bu süreçte sigara beni gerçekten rahatsız ediyor. Hastanedeki üçüncü gün 'Ferhat bu sigara seni yolda bırakacak en iyisi sen bu sigarayı bırak.' dedim. 40 yaşındayım. 15 yaşımdan beri günde en az bir paket sigara içiyordum. Hastanedeki üçüncü günde sigarayı kırdım ve attım. Çok şükür nisan ayından beri sigara içmiyorum."

"Plazma bağışında bulundum"

Hastaneden 27 Nisan'da taburcu edildiklerini anlatan Şanlı, "İyi olursam bağışçı olacağımı söylemiştim. Evime geçince moralim yerine geldi. Sonuçlarım negatif çıkınca Sağlık Bakanlığını arayarak bağışçı olmak istediğimi belirttim. Bağış yapmak isteyip de henüz yapmayanların da duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Şanlı, kızı ve kendisinin sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak, "Bir defa plazma bağışında bulundum. İki defa daha bağışta bulunacağım. Plazma bağışında bulundukça vücudumun yeniden güç kazandığını hissediyorum. Lütfen duyarlı olalım. Gerçekten bu hastalık basite alınacak bir hastalık değil." ifadesini kullandı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'İnsanın psikolojisi bozuluyor' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:10 TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]