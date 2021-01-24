KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm"

24.01.2021 11:07
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli ebe Yurdagül Gürkaş, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevinin başına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli ebe Yurdagül Gürkaş, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenip görevinin başına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gürkaş, yaklaşık bir ay önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrenince evinde karantinaya alındı.

Eşi ve çocuğuna hastalık bulaştırmamak için farklı bir odada izole olup ilaç kullanmaya başlayan Gürkaş, 20 günde iyileşip görevine döndü.

Gürkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kendi sağlığının kıymetini bilmesi ve tedbirlere en iyi şekilde uyması gerektiğini söyledi.

Hastalığa yakalanma sürecini anlatan Gürkaş, "Çalışırken sabahtan öğlene kadar hiçbir belirtim yoktu. Öğleden sonra ateş ve nefes darlığı başladı. Ben de Kovid-19 olduğumdan şüphelendim. O gece kimseyle temas etmemeye çalıştım. Diğer gün test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. İlk öğrendiğimde 'inşallah kimseye bulaştırmamışımdır' diye dua ettim çünkü bu dönemde sağlık çalışanına ihtiyacımız var." dedi.

"Özellikle eklem, kemik ve kas ağrılarım çoktu"

Gürkaş, ilk başta hastalığı oğlu ve eşine bulaştırmış olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Bunun üzerine hemen kendisini bir odada izole ettiğini belirten Gürkaş, şöyle devam etti:

"Eşim ve oğlumla kapının dışından iletişime geçiyorduk. Hastalığın üçüncü ve dördüncü gününden sonra sıkıntılar yaşamaya başladım. Çift yastıkla yatmama rağmen nefes alamıyordum. Özellikle eklem, kemik ve kas ağrılarım çoktu. Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüğüm zamanlar oldu. Ağrı kesici alıyorsunuz ama 1-2 saat sonra yine ağrılar oluyordu. Geceleri o ağrılar yüzünden uyuyamıyorsunuz. Göğsümün altına yastık koyarak uyumaya çalışıyordum ancak o şekilde biraz nefes alabiliyordum."

Yurdagül Gürkaş, hastalığa karşı kendi kendine bazı planlar hazırladığını ifade ederek, "Eğer nefesim çok sıkışırsa eşim ve oğlumu endişelendirmemek için 112'yi şu şekilde ararım, eşime ve oğluma durumu sakince söylerim diye düşündüm. Kendime acil durum çantası hazırladım. Zaten hastalık sürecinde en kötüsü de nefes alıp veremeyince ölümü düşünüyorsun." diye konuştu.

Hastalığı sürecinde psikolojik olarak çok yıprandığını ancak eşi ve çocuğunun kendisine moral verdiğini anlatan Gürkaş, "Evin içinde ayrı odada kalsam bile eşimi ve çocuğumu korumak için maske taktım. Koridora çıkacağımda çift maske takıyordum. Eşim de ben girip çıktıktan sonra dokunduğum yerleri siliyordu. Aynı evin içindeydik ama oğlum kapının önünde ben kapının arkasında konuşuyorduk." ifadelerini kullandı.

Kalp Krizi, Tekirdağ, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz İstanbul'un göbeğinde kemerle birbirlerine girdikleri anlar kamerada Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi         
10:29
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı Canını hiçe sayan adam güvercinlerin hayatını kurtardı         
10:02
Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babasının cansız bedenini camdan gören çocuk, halen yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 11:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei