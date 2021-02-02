KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu

02.02.2021 11:03

Takım halinde yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Takım halinde yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Takım kaptanı 37 yaşındaki Turgay Doğan, AA muhabirine, Mardin'e deplasmana gittiklerini, maçtan sonra fotoğraf çektirmek üzere yanlarına gelen grubu geri çeviremediklerini söyledi.

Kovid-19'a burada yakalandıklarını tahmin ettiklerini belirten Doğan, "Sonrasında bütün takım, aynı otobüste olduğumuz için hemen hemen herkes Kovid-19'u geçirdi. Hepimizin testi pozitif çıktığı için hep beraber otelde karantinaya girdik. 10 gün hiçbir şekilde temas etmeden izole olduk. Takımda en ağır geçiren bendim. İlk başta çok ateşlendim. Sonra belimde ağrılar oldu. Sonrasında iyileştik çok şükür." diye konuştu.

Gençlere seslenen Turgay Doğan, şöyle devam etti:

"Gençler 'Bizde olmuyor.' diyorlar. Eve gidiyorlar, evlerinde annesine, babasına, dedesine, ninesine bulaştırabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım ki bu süreci hem ülke olarak hem insanlar olarak rahat atlatabilelim. Kimse hafif atlatırım diye bir düşünceye kapılmasın. Mesela ben vücut direncime, bağışıklık sistemime çok güveniyordum ama inanın çok kötü oldum. 'Bana bir şey olmaz.' demeyin. Elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Bu her insanı çok kötü etkileyebilir, kimse gençliğine güvenmesin."

Oyunculardan 22 yaşındaki Emre Makineci de Kovid-19'a yakalandığında eklem ağrıları çektiğini anlatarak, "Geceleri uyuyamıyordum. Bel ağrısı çok yaşadım. Nefes darlığı da zaman zaman oldu. Bu virüs tüm yaş grubuna geliyor, gençlik hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

"Ligde en ağır atlatan ekip biz olduk"

Takımın 40 yaşındaki başantrenörü Muhammet Çatar ise erteleme maçına çıktıktan sonra Kovid-19 belirtileri gördüklerini aktararak, "Sırt ağrısı, eklem ağrıları olan oyuncularımız olmaya başladı. Test sonucu ile birlikte yönetim kurulunun almış olduğu kararla bütün takımı karantinaya aldık. 10 günlük süreçte beslenmeleri, dinlenmeleri ve ilaç takviyeleri yapıldı. O şekilde Kovid-19'u atlattık." bilgisini verdi.

Çatar, kendisinin karantinayı evinde geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Koku ve tat duyum gittikten sonra Kovid-19 olduğumu hissettim. Bu süreçte düzenli beslenme ve dinlenme çok önemli. İnsanlara tavsiyem spordan ve egzersizden asla uzak kalmasınlar. Bizim oyuncularımız karantinadayken bile küçük küçük egzersizlerini yaptılar, o egzersizler her gün yapıldı. Çok zor bir süreçti. Şu an 12 takımlı bir grupta mücadele ediyoruz. Bizimle beraber 9 takım Kovid-19'u atlattı. Kovid-19 olmayan 3 takımımız kaldı. Onlarda da bireysel olarak Kovid-19 görüldü. Kovid-19'u takım olarak ligde en ağır atlatan ekip biz olduk. 13 pozitif vakamız vardı."

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Malatya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen voleybol takımı oyuncuları gençlere tedbirli olmaları uyarısında bulundu - Son Dakika


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