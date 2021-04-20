KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19'u yendikten sonra bir ay ciddi bir halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı yaşadım" - Son Dakika

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir süreci atlatarak görevine dönen Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, "Kovid-19'u yendikten sonra bir ay ciddi bir halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı yaşadım." dedi.

Hastalıkla mücadelede geçirdiği zorlu süreci AA muhabirine anlatan Altay, ilk etapta vücudundan farklı reaksiyonlar hissettiğini daha sonra eklem ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine hastaneye gittiğini belirterek, buradaki PCR testinin pozitif çıktığını söyledi.

Teşhisin konulmasının ardından şiddetli sırt ağrısı çektiğini ve ateşinin çok yüksek olduğunu anlatan Altay, "Şiddetli sırt ağırları oluştu, pozitif olduğumu öğrendikten sonraki en büyük rahatsızlığım buydu. Diğer belirtilerden koku ve tat kaybı yaşadım. Eve geldiğim süreçte kimseye bulaştırmamak için odamdan hiç çıkmadım." dedi.

Kovid-19 salgınının basite alınmayacak hastalık olduğunu vurgulayan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19'u yendikten sonra bir ay ciddi bir halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı yaşadım ama çok şükür atlattım. Bazı aile fertleri de hastalığa yakalandı ama hepsi atlattı. Şu an bir sıkıntımız yok ama bu da olmayacak anlamına gelmez. Herkesin bu salgını çok ciddiye ve dikkate alması lazım. Çok sıkıntılar yaşadık, çok kötü bir durum. Virüsü kimin kime bulaştırdığını bilemiyorsun, bu ciddi bir vebal. Bilerek bu vebale girmek çok sıkıntılı bir durum. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım."

Altay, herkesin kurallara uyması gerektiğini ve birey olarak sorumluluklarını bilip öyle davranılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgın, ticaret, sosyal hayat açısından da ülke ve dünyada herkesi etkiledi. İnşallah en hızlı şekilde hükümetimizin, bakanlığımızın verdiği verimli çalışmalara biz de vatandaşlar olarak katkı sunarak bu vebadan kurtuluruz. Sorumluluklarımız var toplum olarak, düzeltmenin yollarına bakmamız lazım, her şeyi hükümetten devletten, askerden, polisten beklememek lazım."

Erçetin Altay, hastalık sürecinde Kovid-19'u çocuklarına ve başkasına bulaştırmaktan çok korktuğunu sözlerine ekledi.