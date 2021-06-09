KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid-19'u basite aldım, bedeli ağır oldu" - Son Dakika

Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Yusuf Güler, hastalık süresince yaşadıklarını anlattı.

Yaklaşık 3 ay önce göğüs, sırt ve baş ağrısı şikayetleri üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan 42 yaşındaki Güler, bir süre evde tedavi gördü.

Şikayetlerinin devam etmesi ve durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güler, 10 gün de hastanede yattı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Güler, bir süre daha evinde dinlendikten sonra iyileşerek çalışmaya başladı.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde oto bakım servisi bulunan Yusuf Güler, AA muhabirine, ilk testinin negatif çıktığını, ağrılarının artması üzerine yaptırdığı ikinci testin ise pozitif olduğunu söyledi.

Sanayide çalıştıkları için kendilerine bulaşmayacağı düşüncesiyle Kovid-19'u hafife aldıklarını dile getiren Güler, "Hastalık sürecinin 10 gününü hastanede, 10 gününü ise evde izole şekilde geçirdim. Dolayısıyla iş yerimiz de kapalı kaldı. Arkadaşlarımıza ve çevredeki insanlara bu hastalığı basite almamalarını öneriyorum. Ben Kovid-19'u basite aldım, bedeli ağır oldu." dedi.

Hastane sürecinde ilk 3 gün uygulanan tedavilere cevap vermediğini belirten Güler, nefes darlığı, göğüs sırt ve baş ağrısı, terleme ile geçen günlerin ardından tedaviye cevap vermeye başladığını anlattı.

Belirti olduğunda zaman geçirmeden sağlık birimlerine gidip test yaptırılması gerektiğini vurgulayan Güler, "Sizin bünyeniz bu hastalığı kaldırabilir fakat bünyesi kaldırmayan insanlar da var. Bu hastalığı o kişilere bulaştırdığınızda o insanın hayatına neden olabilirsiniz. O yüzden çok dikkat edilip önlem alınması gereken bir süreç." diye konuştu.

"Sırası gelen herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum"

Güler, Kovid-19'a ailece yakalandıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım yaşadı, ailem yaşadı. Onlara ben sebep oldum diye korku yaşadım. Kardeşlerime, anneme, babama gittim, bunun da korkusu vardı. Acaba anneme, babama bilmeden hastalığı bulaştırdım mı? Hastaneden çıktıktan sonra yaklaşık 2 ay büyüklerimizin yanına mümkün olduğu kadar yaklaşmadım. Uzaktan görüştüm hepsiyle. Eve misafir davet etmedim ve bir başkasına da gitmedim. Hastaneden çıktıktan sonra iyileştim diyerek insanlarla irtibat kurmadım. Çünkü bunun bedelini yaşayan bilir, yaşamayan bilemez."

Kovid-19'u yaşadığı için antikor kazandıklarını ve belli bir süre içinde Kovid-19 aşısı olamadıklarına dikkati çeken Güler, "İnsanların yaşamadan tedbirini alıp aşısını olması gerekiyor. Sadece şahıs olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ailelerimizde yaşlı insanlar var, kronik hastalığı olan kişiler var. Kovid-19'u atlatmış biri olarak sırası gelen herkesin aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Çevremizdeki insanlara bunu sürekli tavsiye ediyoruz." diye konuştu.