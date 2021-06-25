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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid sonrası sesim değişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid sonrası sesim değişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil"

25.06.2021 11:58
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan 48 yaşındaki Mahmut Çetinkaya, hastalıktan kurtulmasına rağmen nefes almayla ilgili hala büyük sıkıntılar yaşadığını, uzun yürüyüşler yapamadığını ve merdiven çıkamadığını söyledi.

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan 48 yaşındaki Mahmut Çetinkaya, hastalıktan kurtulmasına rağmen nefes almayla ilgili hala büyük sıkıntılar yaşadığını, uzun yürüyüşler yapamadığını ve merdiven çıkamadığını söyledi.

İzmir Barosu personeli Çetinkaya, yorgunluk, baş ağrısı ve öksürük semptomları nedeniyle 16 Nisan'da PCR testi yaptırdı.Testi pozitif çıkan Çetinkaya ilaç tedavisine başladı.

Yüksek ateş, eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, nefes almada zorluk semptomlarını da yaşayan Çetinkaya durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Akciğer tomografisinde çift taraflı tutulma tespit edilen Çetinkaya'ya oksijen verildi. Yatağından zor kalkan ve kısa yürüyüş mesafelerinde nefes nefese kalan Çetinkaya bir haftalık tedaviden sonra taburcu edildi.

İşine başlamasına rağmen hastalığın etkilerinden kurtulamadığı için eski yaşamına tam anlamıyla dönemeyen Çetinkaya, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

"Sürekli halüsinasyon görüyordum"

Hastane odasında nefes almada çok sıkıntı yaşadığı için odanın lavabosuna gitmekte bile zorlandığını belirten Çetinkaya, "Lavaboya gidip geldikten sonra 5-10 dakika nefes almaya çalıştığım durumlar oldu. İlaç almama rağmen ateşim düşmedi. Yoğun titremeler oldu. Sürekli halüsinasyon görüyordum." dedi.

"Ölüm korkusu ağır basıyor" ifadesini kullanan Çetinkaya, bir daha göremeyeceğinden endişe ettiği ailesine kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kovid-19 testinin negatife dönmesine rağmen bazı komplikasyonların devam ettiğini ve halen tedavi gördüğünü dile getiren Çetinkaya, şunları söyledi:

"Akciğerlerimdeki sorun devam ediyor. Nefes almayla ilgili hala ciddi sıkıntılar yaşıyorum, merdiven çıkamıyorum. Uzun yürüyüşler yapamıyorum. Düzenli futbol oynuyordum ama eski performansım yok. Uzun süre futbol oynayamayacağım gibi bir durum var. Yine sesimle ilgili hala sıkıntılar yaşıyorum. Kovid sonrası sesim değişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil."

Hastalığı yaşayan biri olarak aşının önemini daha iyi anladığını belirten Çetinkaya, sırası geldiğinde mutlaka aşı olacağını sözlerine ekledi.

İzmir Barosu, Nisan, İzmir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Kovid sonrası sesim değişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil' - Son Dakika


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