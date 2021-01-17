Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes almakta bile çok zorlanıyorum" - Son Dakika

Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes almakta bile çok zorlanıyorum"

17.01.2021 11:43

Son dakika sağlık haberi: Şanlıurfa'da yakınlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden ve bu hastalığı geçirenler yaşadıkları süreci anlattı.

Şanlıurfa'da yakınlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden ve bu hastalığı geçirenler yaşadıkları süreci anlattı.

Kovid-19'u yenen 57 yaşındaki Mehmet Salih Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok dikkat etmesine rağmen yaklaşık 4 ay önce nereden kaptığını bile halen anlamadığı virüsün kendisine bulaştığını söyledi.

Sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu ancak virüsün bulaşmasıyla 3 günde yoğun bakıma düştüğünü anlatan Demir, "Hastalığı çok ağır şekilde geçirdim. Nefes almakta bile çok zorlanıyorum. Yoğun bakımda 9 gün yattım. Virüsü geçirdikten sonra bende KOAH hastalığı çıktı, halen onun sancısını yaşıyorum. Çok şükür sağlığıma kavuşabildim. Şimdi aşı sırası bana gelince gözüm kapalı aşı olacağım. İmkanı olan herkes bir an önce aşı olsun." dedi.

Teyzesinin oğlunu salgın nedeniyle kaybeden, kendisi de Kovid-19'a yakalanan 60 yaşındaki Aziz Karahan da elle tutulmaz gözle görülmez bir hastalıkla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Doğal beslenmeye dikkat ettiğini anlatan Karahan, hijyen konusunda da hassas olduğunu belirtti.

Karahan, testinin pozitif çıkmasının ardından başkalarına bulaştırmamak için kendisini izole ettiğini dile getirdi.

Vücudunda oluşan kırgınlığın ardından hemen test yaptırdığını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Hastalığı ateş olmadan, baş, kas ağrısı ve hafif grip semptomlarıyla geçirdim. Halsizliğim olduğu için hep uyuma, dinlenme isteğim vardı ama hastaları görünce gerçekten hafif atlattığım için şanslıyım. Bu hastalık 'ben nasılsa hafif atlatırım, ek hastalığım yok' denecek kadar kolay bir hastalık değil. Halen daha bazen tat ve koku bozukluğu yaşıyorum. Ben hafif geçirdim ama damadım çok ağır geçirdi. Teyzemin oğlu genç yaşta vefat etti. Gerçekten bu salgına yakalananlar çok daha iyi bilir, her şey daha zor oluyor. Halkımızın tamamına aşı olmalarını tavsiye ederim. Keşke bu süreci yaşamasaydım, o zaman aşı olsaydı da yaptırsaydım."

"Kimse çekinip, korkmasın"

Orhan Deniz de 7 ay önce ağabeyinin, sonra da kendisinin virüse yakalandığını, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını anlattı.

Kovid-19'u atlatan kişilerin rahat olmaması gerektiğine inandığını aktaran Deniz, bu hastalığı geçiren kişilerin yeniden Kovid-19'a yakalanmayacaklarına ilişkin bir kanıt olmadığına dikkati çekti.

Dört gözle bekledikleri aşının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Deniz, şöyle devam etti:

"Ağabeyim yakalandı, biraz ağır geçirdi. Sonra ben yakalandım. Ağabeyim hastaneye yattı ama ben süreci evde geçirip sağlığıma kavuştum. Aşının gelmesini dört gözle bekliyorduk, çok şükür geldi. Şimdi herkes gibi ben de aşı olup bu illetten bir an önce tamamen kurtulmak istiyorum. Herkese tavsiye ederim, lütfen herkes aşı olsun, kimse çekinip, korkmasın. Keşke ben de hemen aşı olabilsem."

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ise salgınla mücadelede ön saflarda olan sağlık çalışanlarını aşılama çalışmalarının geçen hafta başladığını, kendisinin de aşı yaptırdığını belirtti.

Kente 30 bin doz aşının geldiğini aktaran Erkuş, sağlık çalışanlarına aşı uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Gönüllülük esasına göre yapılan aşı uygulamasına sağlık çalışanlarının ilgi gösterdiğini vurgulayan Erkuş, özellikle salgın nedeniyle hastanelerde yatan ve hastalığı atlatan vatandaşlarla sık sık görüştüklerini dile getirdi.

Kovid-19'a yakalananların sistem gereği 6 ay sonra aşılanabileceğini dile getiren Erkuş, salgını ağır geçiren ve yakınlarını kaybedenlerin bir an önce aşı yaptırmak istediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüsü geçirmiş vatandaşların bu hastalığın sıkıntısını, acısını çok iyi bildiğine dikkati çeken Erkuş, şöyle konuştu:

"Kovid-19'u yenen vatandaşlarımız da aşı olmak için kendilerine sıranın gelmesini bekliyor. Özellikle virüs nedeniyle yoğun bakıma girip ciddi mücadele verenler, yakınını kaybetmiş vatandaşlarımız, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız bir an önce aşı vurulmaktan yana tavır sergiliyor. Halkımız peyderpey aşı olacak inşallah. Devletimiz her vatandaşı için ayrı ayrı planlama yapmış vaziyettedir."

Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes almakta bile çok zorlanıyorum
Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes almakta bile çok zorlanıyorum
Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes almakta bile çok zorlanıyorum
Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes almakta bile çok zorlanıyorum

Mehmet Salih, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: ŞANLIURFA - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes almakta bile çok zorlanıyorum' - Son Dakika


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