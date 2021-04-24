KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı"

24.04.2021 11:11

Adana'da eşleri ve çocuklarıyla yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi laboratuvar teknisyenleri Ömer Kanat ve Seyit Ali Tunç, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Adana'da eşleri ve çocuklarıyla yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi laboratuvar teknisyenleri Ömer Kanat ve Seyit Ali Tunç, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Laboratuvar teknisyeni Ömer Kanat, AA muhabirine, hastanede çalıştığı dönemde Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Hafif öksürük şikayeti sonrası yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirten Kanat, bunun üzerine evde karantina sürecinin başladığını dile getirdi.

Kendisiyle eşi ve 2 kızının test sonucunun da pozitif çıktığını anlatan Kanat, "Onlar normal geçirdi ama ben kötü geçirdim. Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı. İnsana hemen ölüm korkusu geliyor. Kovid-19 olmak, ölmek algısı olduğu için bir de nefes alamıyorsunuz. Nefes alamayınca sanki ölecekmiş gibi hissediyorsunuz. O anda kendinizi kontrol ederseniz, 'bu geçici' diyerek yüzde 25 dahi nefes alırsanız, onla idare etmeyi öğrendiğinizde bu hastalık sizi yenemiyor." diye konuştu.

Kanat, evde 14 günlük tedaviyle hastalığı atlatmasının ardından, bir süre Kovid-19 servisinde görev alıp oradaki hastalara moral vermeye çalıştığını söyledi.

Eşi ve 3 çocuğuyla karantinada kaldı

Laboratuvar teknisyeni Seyit Ali Tunç da gribe benzer şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ifade etti.

Testinin pozitif çıkmasıyla evde 14 gün izolasyonda kaldığını anlatan Tunç, hastalığı eşi ve evdeki 3 çocuğuna da bulaştırdığını belirtti.

Ailesine de hastalığı bulaştırmanın kendisini psikolojik olarak kötü etkilediğini dile getiren Tunç, "Bu işin ne kadar zor ya da sıkıntılı olduğunu anlamıyoruz, illa etrafımızdan birilerinin sıkıntı çekip ölmesi gerekiyor. Hastalığın hiçbir zaman iyi tarafı yok, hep sıkıntılı tarafları var." dedi.

Tunç, herkesten hem kendileri hem de sevdikleri için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı

Ömer Kanat, Ali Tunç, Seyhan, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı' - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mirac: İnsanları bu kadar korkutmayin sanki her hasta oluyor bu hastalıktan. Ayrıca o kadar ilacı icirmek insanları bu hale koyuyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu         
11:26
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı         
10:16
Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi         
10:04
Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç         
09:46
Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş         
08:11
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor         
07:23
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var         
01:01
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi         
18:52
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor         
14:34
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 11:48:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei