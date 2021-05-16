KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum"

16.05.2021 10:59
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Abdullah Türkmen ile hemşire İlyas Uçman, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevlerine dönen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Abdullah Türkmen ile hemşire İlyas Uçman, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Türkmen, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla yakalandığı Kovid-19'u evde 20 günlük tedaviyle atlattığını söyledi.

İlk olarak eşinin hastalığa yakalandığını ve ardından kendisinin de yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"İlk 2-3 gün normal geçti ancak daha sonra çok ağırlaştı ve ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Daha önce ameliyat da oldum, birçok hastalık da geçirdim, 59 yaşındayım bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey görmedim. Bu virüs hiçbir hastalığa benzemiyor. Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum. İlk 10 gün boyunca hiç uyumadım, gece kalkıyorum uykudan kabuslar görüyorum, nefes almakta sıkıntı yaşıyorum. 15'inci gündü sanırım, test için hastaneye geldim, eve döndüğümde 4'üncü kata merdivenlerden çıkamadım, sürünerek çıkmak zorunda kaldım. Eve girdiğimde 15-20 dakika yerde nefes almaya çalıştım."

Türkmen, hastalığın ağırlığını ancak yaşayanın anlayabileceğini, tedbirsizliğin çok can acıttığını ifade etti.

Hastalıkla mücadele ettiği her an ölümü aklına getirdiğini dile getiren Türkmen, "İnanın bu iş çok ciddi, bildiğiniz gibi değil, kesinlikle kurallara uymak zorundayız. Bir kere yakalandıktan sonra iyileşme şansınız olmayabilir. Biz iyileşenlerden olduk ama birçok arkadaşımız, akrabamız vefat etti. Tedbirlere uymak zorundayız yoksa bu işin sonu yok." dedi.

"Hastamızı görmek istiyoruz" diyen refakatçilere uyarı

Hastanenin Kovid-19 servisinde görevli hemşire İlyas Uçman da 15 gün evinde tedaviyle geçirdiği Kovid-19'a eşinin ve çocuklarının da yakalandığını aktardı.

Hem kendisi hem de eşi ve 2 çocuğu için endişelendiğini ifade eden Uçman, şunları kaydetti:

"Hastalığın bendeki etkisinde terleme olmadan vücudumu saran bir soğukluk ve burun akıntısı oldu. Bu hastalığa çocuklarım ve eşim de yakalanınca diken üstünde, sıkıntılı bir karantina süreci geçirdik. Uykumuzu etkiliyor çünkü hastalığın nasıl geçeceğini bilmiyoruz, ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Etkisi uzun süren bir hastalık ve sürekli endişe verici, korkutucu bir durum yaşadık."

Uçman, tedbirlere uyma konusunda çok hassas davranılması gerektiğini, hastalığın acı tarafını mesleğinde de gördüğünü dile getirdi.

Kovid-19 servisinde yatan hastaların refakatçilerine uyarıda bulunan Uçman, "Sürekli 'Hastamızı görmek istiyoruz.' diyorlar. Gelen kişi odaya girdikten, virüsü kaptıktan sonra kendisi de bizim hastamız oluyor. Genelde telefonla görüntülü görüşme imkanı sağlıyoruz, en azından temas ne kadar azaltılırsa bulaşı da o kadar az olur." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkmen, Hatay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum' - Son Dakika


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