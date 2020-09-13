KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "O hastaların feryat ve figanı insanın canını yakıyor" - Son Dakika

Diyarbakır'da aile hekimi olarak görev yapan, kızı ve eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) gördükleri tedaviyle yenen 63 yaşındaki Osman Tulan, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Sur ilçesi Dabanoğlu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan doktor Osman Tulan, AA muhabirine, yaklaşık 3 hafta önce ağız kuruluğu şikayetiyle hastaneye gittiğini ve yapılan PCR testinin ilk başta negatif, ikincisinde ise pozitif çıktığını söyledi.

Tulan, testinin pozitif çıkmasının ardından Dicle Üniversitesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine yatırıldığını belirtti.

Hastalığa ilk başta kendisinin, ardından eşi ve kızının yakalandığını anlatan Tulan, eşi ve kızının evde 5 günlük tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğunu ancak sürecin kendisi için kolay geçmediğini aktardı.

Tulan "Sabahları uyandığımda ağzım kurumuş ve birbirine yapışmış haldeydi. Bir iki bardak su içmeme rağmen ağzımdaki kuruluk devam ediyordu. Bunun dışında başka bir şikayetim olmamıştı." dedi.

"Ailem devamlı aklımdaydı"

Yoğun bakımda iki haftadan fazla tedavi gördüğünü belirten Tulan, bu hastalığı yeneceğine inandığı için ölüm korkusu yaşamadığını kaydetti.

Yoğun bakımdayken hep ailesini düşündüğünü dile getiren Tulan, "Yoğun bakıma alındığım günden servise alınmama kadar ölüm aklımın ucuna gelmedi." ifadesini kullandı.

- "Yine işimin başına dönmeyi düşünüyorum"

Konuşmakta zorlanan Tulan, "Hastalıkla ilgili en küçük bir semptom bile bu hastalığın belirtisi olabilir. İnşallah eski sağlığıma kavuşursam yine işimin başına dönmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Herkesten temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uymasını isteyen Tulan, insanların özellikle toplu yerlerde daha hassas olması gerektiğini kaydetti.

Doktorların yoğun bakımdaki hastalarla birebir ilgilendiklerini belirten Tulan, insanların kendilerine yardımcı olmasını ve işlerini kolaylaştırmasını istediklerini aktardı.

Virüsü hastalarını muayene esnasında kaptığını tahmin ettiğini dile getiren Tulan, bu yüzden hijyen ve sosyal izolasyon konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Lütfen herkes bu hastalığı ciddiye alsın"

Vatandaşları tedbirli olmaya çağıran Osman Tulan, şöyle konuştu:

"Lütfen herkes bu hastalığı ciddiye alsın. Yoğun bakımdan çıkmadan önce yanımdan 3 cenaze çıktı. O insanların feryat ve figanı insanın canını yakıyor. Bunun yaşanmasını istemeyenler maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. İnsanlar şikayetlerini ciddiye alsınlar. Önlem çok önemli bir faktördür. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uysunlar ve maskesiz insan kabul etmesinler."