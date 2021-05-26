KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı"

26.05.2021 11:03

Şeker hastalığına iyi gelmesi için başladığı kick boksta, ulusal ve uluslararası dereceler elde eden 18 yaşındaki Büşra Güneş, yeni tip koronavisüre yakalandığı süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

Şeker hastalığına iyi gelmesi için başladığı kick boksta, ulusal ve uluslararası dereceler elde eden 18 yaşındaki Büşra Güneş, yeni tip koronavisüre yakalandığı süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

Konyalı sporcu, Tip 1 Diyabet'e yakalandıktan sonra tavsiyeleri dikkate alarak sağlığı için 5 yıl önce kick boksla tanıştı. Katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda üç birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük kazanan 18 yaşındaki Büşra Güneş, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı.

Evde geçirdiği 15 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından ringlere dönerek yeni başarılar için günde çift antrenmanla çalışan Güneş, nisan ayında Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilmeyi hedefleyen Güneş, Temmuz'da çıkacağı maçı kazanarak milli sporcu unvanı aldıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

"Ağrılarımdan uyuyamadığım günler oldu"

Büşra Güneş, AA muhabirine, testi pozitif çıktıktan sonra şeker hastası olduğu için ailece çok endişelendiklerini söyledi.

Kırgınlıkla başlayan şikayetlerin, çok yüksek baş ağrısıyla devam ettiğini belirten Güneş, "Bazı günler ağrılardan uyuyamıyordum. Nefes darlığı yaşadığım zamanlar oldu. Öksürüyordum, nefes alamıyordum. Kronik rahatsızlığımdan dolayı korkmuştuk ama şükür hastaneye yatmak zorunda kalmadım." diye konuştu.

Kendinden 5 yaş küçük kardeşinin hastalığı daha ağır atlattığına dikkati çeken Güneş, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hafife alınacak bir şey değil. Hergün onlarca ölüm oluyor. Bir yıldan fazladır normal hayatımızı yaşayamıyoruz. Bunu normale dönüştürmemeliyiz. Herkes dikkatli bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalı. Özellikle bizim yaşıtlarımızın daha bilinçli olması gerekiyor."

"İnşallah temmuzda şampiyonluk hedefliyorum"

Hastalığı atlattıktan sonra merdiven inip çıkarken bile nefes nefese kaldığını aktaran Güneş, ciğerlerinin çok kötü etkilenmesine rağmen haline şükrettiğini ifade etti.

Güneş, şunlar kaydetti:

"Koronavirüse yakalandığımda turnuvaya hazırlanıyordum. En çok, 'atlatamaz da turnuvaya çıkamazsam' diye korktum. Çünkü yıllardır bunun için çalışıyorum. Ben ringde çok büyük, çok ağır darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı. Çok şükür atlattım ve tekrar çalışmaya başladım. Son maçıma da çıkıp üçüncü oldum. Birincilik nasip değilmiş. İnşallah temmuzdaki maçta şampiyon olmayı hedefliyorum."

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı

Koronavirüs, Kick Boks, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı' - Son Dakika Spor


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