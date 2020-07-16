KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım"

Mardin'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başaran iş adamı Ekrem Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım." dedi.

Mardin'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başaran iş adamı Ekrem Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım." dedi.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan tansiyon hastası 56 yaşındaki Sümer'in yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Mardin Devlet Hastanesinde tedavi gören Sümer, 10 günün sonunda test sonucunun negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Tedavisi boyunca ve karantina sürecinde aile bireyleriyle sadece telefonda görüşebilen Sümer, yaşadığı korku dolu süreci AA muhabirine anlattı.

"Ne olursa olsun maskemizi çıkarmayalım"

Koronavirüse ilişkin tüm tedbirlere uyduklarını belirten Sümer, 3 ay boyunca acil durumlar dışında evden dışarı hiç çıkmadığını, çıktığında da maskesini çıkarmadığını söyledi.

Bir görüşme için gittiği Kızıltepe ilçesinde bir anlık dalgınlıkla 5 dakikalığına maskesini çıkardığını ifade eden Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım." dedi.

Sümer, hastalığın kendisine arkadaşından bulaştığını anlatarak, kendisi ile arkadaşının da tedavi gördüğünü kaydetti.

Hemen fark etmediği hastalığın 5 gün sonra etkilerini hissetmeye başladığını anlatan Sümer, şöyle konuştu:

"Akşam üşüdüğümü hissettim. Sabah namaza kalktım, bir titreme tuttu beni. Öğlen oturduğum yerde 2-3 sefer terden kıyafet değiştirmek zorunda kaldım. Doktora gittim. Kan testi ve akciğer tetkikleri temiz çıktı. En son bir test daha yaptılar. Gece 23.00'te aradılar, hastaneye yatmam gerektiğini söylediler."

Hastaneye yattığı süreçte tat ve koku almadığını belirten Sümer, "Hafif bir öksürük başladı. Üşümek de yüksek ateşten kaynaklanıyormuş." dedi.

Sümer, hastanede sağlık çalışanlarından büyük destek gördüğünü dile getirerek, "Çok ilgilendiler, güler yüz gösterdiler, moral verdiler. Bu hastalığın en büyük ilacı moral. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sümer, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle hastane sürecini atlattığını, tat ve koku alamama sorununun da düzeldiğini bildirdi.

"Etrafımdakilere bulaştırmaktan çok korkuyordum"

"10 gün hastanede yattım. İlk hafta bayağı stresliydim. 20 gün çocuklarımı görmedim. Endişem, 'Başkasına bulaştırmış mıyımdır?' oldu. Etrafımdakilere bulaştırmaktan çok korkuyordum" ifadelerini kullanan Sümer, diğer aile bireylerinin test sonucunun negatif çıkmasının teselli olduğunu aktardı.

Son günlerde vaka artışının yaşandığı iller arasında Mardin'in de bulunduğunu hatırlatan Sümer, herkese maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Sümer, Sağlık Bakanlığının, Valiliğin, İl Sağlık Müdürlüğünün uyarılarına harfiyen uyulması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda tanıdığımız arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için dikkat etmemiz gerekiyor. Balkona çıktığımda maskesiz dolaşan, hiçbir şey yokmuş gibi davrananları görüyorum. Bunu yapmasınlar. Belki kendileri bunu hissetmiyorlar ancak taşıyıcıdırlar."

Kötü bir süreçten geçildiğini, bu sürecin en kısa zamanda sona ermesini ümit ettiklerini anlatan Sümer, "Bunları yaşamamak için maske takın, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edin lütfen." diye konuştu.

Artuklu, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]