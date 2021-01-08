KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sağlık çalışanları, hastalara ailesinden biriymiş gibi bakıyor" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 40 günlük tedaviyle yenip sağlığına kavuşan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Hacı Özkan, AA muhabirine, testinin pozitif çıkmasının ardından 5 gün hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Tedavisine daha sonra evde devam edildiğini dile getiren Özkan, 40 günlük süreçte zorluklar yaşadığını belirtti

Bu süreçte sağlık çalışanlarından büyük destek gördüğünü anlatan Özkan, "Bu hastalıkta moral çok önemli. Sağlık çalışanları, hastalara ağabeyi, kardeşi, ablası, annesi gibiymiş gibi bakıyor. Sağlık koşullarımız hamdolsun iyi. Tedavimin 40'ıncı gününden sonra iyileştim. Sonra çalışmalarımıza başladık. Tedavi sürecimde doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın tüm söylediklerini uyguladım. Bu önemliydi." dedi.

Test öncesinde kendisinde herhangi bir belirtinin olmadığına dikkati çeken Özkan, "Pozitif olduğumu öğrendikten bir gün sonra belirtiler kendini göstermeye başladı. Bu süreci çok zor geçirdim. İlk 10 gün nefes almakta sıkıntı çekmedim. 11'inci günde nefes alışverişte zorluk çektim." diye konuştu.

Özkan, hastalığın hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara uyarıları dikkate alması çağrısında bulundu.

Kurallara uymanın önemine değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Bu hastalık ne gence yaşlıya ne de zengin fakire bakıyor. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanımızın, hekimlerimizin söylediklerini dikkate alsınlar. 'Nasılsa bana bir şey olmaz' diyen arkadaşlarımızın bu hastalığa yakalandığına defalarca şahit olduk. Vatandaşlarımız lütfen dikkat etsin. Kalabalıklardan uzak dursun. Maske takmayıp, sosyal mesafeye dikkat etmezsek yarının hasta adayı olduğumuzu unutmamamız gerekir. 'Benim hastalığım yok, ben gencim bu hastalığa meydan okuyorum' düşüncesiyle hareket etmemek gerekiyor. Başka bir insanın hastalığa yakalanmasına hatta ölümüne neden olmamak için kurallara dikkat etmemiz gerekiyor."

Tedavi sürecinde çalışmayı çok özlediğini ifade eden Özkan, "İyileştikten sonra yine sahalardayız. Toplum için çalışıyoruz. Dışarıdaki vatandaşlarımıza gereken uyarıları yapıyoruz." dedi.