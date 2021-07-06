KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sanki yatakta bir ton çivi varmış gibi hissediyordum" - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen gazeteciler Sema Kayılı ile Zekican Şenkaya, hastalık sürecinde geçirdikleri zorlu günleri anlattı.

Kentte internet üzerinden yayın yapan haber sitesinde muhabir olarak çalışan 25 yaşındaki Sema Kayılı, AA muhabirine, mesleği gereği sürekli sahada olduğunu, tedbirlere çok dikkat etmesine rağmen hastalığa yakalandığını söyledi.

Boğaz ağrısı şikayeti üzerine gittiği hastanede Kovud-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kayılı, hastalığı evde yaklaşık 21 günlük zorlu bir mücadelenin ardından atlattığını anlattı.

Tedbirlere çok sıkı uymasına rağmen virüsün bulaştığını dile getiren Kayılı, "Allah'ım bu hastalığı gerçekten düşmanıma da vermesin. Sanki yatakta bir ton çivi varmış gibi hissediyordum. Yatağa yatamıyordum. Kalksam kalkamıyordum. Nefes aldığımda göğsüm sökülüyormuş gibi hissediyordum. Öyle bir ağrıyı 4 gün boyunca çektim." dedi.

Kayılı, ilerleyen günlerde tat ve koku kaybı da yaşadığını vurgulayarak, bu süreçte çok ağrılarının olduğunu ancak iyileştikten sonra "yeniden bulaşır" endişesi nedeniyle evden çıkmamaya özen gösterdiğini ifade etti.

İlk günler yerinden kalkamadığına dikkati çeken Kayılı, "İyileşmeme rağmen tat, koku hala yok. Bir süre daha evden çıkmayı düşünmüyorum. Koronavirüsü atlatan arkadaşlarım ağrılı geçeceğini söylemişti ama bu kadar fazla acı çekeceğim aklıma gelmemişti." diye konuştu.

"Yaşamayan bunu anlayamaz"

Gazeteci Zekican Şenyaka ise yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini kaydetti.

Evde 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Şenkaya, şunları söyledi:

"Bu süreçte eklem ağrıları ve şiddetli öksürük başladı. Geceleri uyuyamaz olmuştum. Sanki boğazımı birisi sıkıyormuş gibi kötü bir his oluyordu. Bu hastalık gerçekten çok zor. Yaşamayan bunu anlayamaz. İlk bir haftam çok kötü geçti. Normalde neşeli bir insanım ama psikolojim bozuldu. Sırt ağırlarım dayanılmaz derecelere geldi. Sanki sırtımdan kamyon geçmiş gibi hissediyordum. Hiç bu kadar zorlu bir hastalık görmemiştim."