KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu"

16.10.2020 12:35

Yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak geçirdiği kalp krizleri nedeniyle bir süre hastanede yoğun bakımda kalan Kadın Halter Milli Takımlar Teknik Direktörü Talat Ünlü, zorlu tedavi sürecini anlattı.

Yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak geçirdiği kalp krizleri nedeniyle bir süre hastanede yoğun bakımda kalan Kadın Halter Milli Takımlar Teknik Direktörü Talat Ünlü, zorlu tedavi sürecini anlattı.

Konya'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Bayanlar Halter Milli Takımı'nı olimpiyatlara hazırlayan Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavi sürecinde kalp krizleri geçirdiğini söyledi.

Ünlü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Katıldığım bir törenden üç gün sonra kalp krizi geçirdim. Aynı gün içerisinde iki kalp krizi daha geçirdim. Kalbimle ilgili de bir sıkıntım varmış. Nefes alıp vermede zaman zaman güçlükler çekiyordum ancak doktorum, 'Kovid-19'un bu krizi tetiklediği ve pıhtı attığını, bunun sonucunda da kalp krizi geçirdiğimi' söyledi. Ağır, şiddetli bir kalp krizi geçirdim. O kadar dikkat etmeme ve korunmuş olmama rağmen demek ki bir yerde hata yaptım. Allah göstermesin, herkesin başına gelebiliyor."

"Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu"

Yoğun bakımda ateşlendiğini, bunun üzerine yapılan testin pozitif çıktığını anlatan Ünlü şunları kaydetti:

"Ömrümün büyük bölümü ağırlık kaldırarak geçti. Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu. Yıllarca spor yaptım, halter kaldırdım. O kadar öğrenci yetiştirdim. Ancak böyle bir şey yaşamadım. En üzücü tarafı ise şu; bu hastalığa genellikle suçu, günahı olmayan ve hijyen kurallarına dikkat eden insanlar yakalanıyor. Sorumluluk sahibi olmak ve 'Diğer insanlara zarar verebilirim.' endişesiyle hareket etmek lazım. Biz aylar sonra spor salonumuzu açtık. Burada hijyen kurallarına, mesafeye uyarak çocuklarımızı çalıştırıyoruz. Antrenman salonunda her sporcu arasında neredeyse 4 metre mesafe var. Bu kadar dikkat edip önlem alıyorsak insanların da daha dikkatli olması gerekiyor."

Vatandaşların, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer yetkililerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini dile getiren Ünlü, herkesin üzerine düşeni yapması halinde bu salgından kısa sürede kurtulabileceklerini söyledi.

2024 olimpiyatları hedefi

Sportif faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ünlü, yaklaşık 25 yıldır antrenörlük yaptığını ve yüzlerce halter sporcusu yetiştirdiğini anlattı.

Hedeflerinin 2024'te yapılacak olimpiyatlara sporcu ya da sporcuları sokmak olduğunu ifade eden Ünlü, "Antrenörlük yaptığım dönemin yaklaşık 13 yılında bayanlardan sorumlu oldum. Şu an 20 öğrencim var. Bunlardan bir tanesi bile olimpiyatlara katılmaya hak kazansa büyük başarı. Çünkü olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu. Buradaki hedefimiz 2024'te yapılacak olimpiyatlar." diye konuştu.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu

Halter, Kadın, Milli, Kalp, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu         
12:22
"Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti         
12:09
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei