KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şu anda bile nefes darlığım kısmen var" - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Şu anda bile nefes darlığım kısmen var"

12.12.2020 11:07

Kahramanmaraş'ta eşiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hastalığın etkilerinin halen sürdüğünü, kısmen nefes darlığı çektiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta eşiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hastalığın etkilerinin halen sürdüğünü, kısmen nefes darlığı çektiğini belirtti.

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğazında hafif kuruluk ve öksürük şikayetlerini ciddiye almadığını ancak rahatsızlığı artmaya başlayınca yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yaklaşık bir hafta evde tedavi gördüğünü, ağrıların artması sonucu Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavisine devam edildiğini anlatan Güngör, burada 10 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğini dile getirdi.

Hastalık sürecinde ciddi zorluklar yaşadığını, en ufak belirtilerde herkesin test yaptırması gerektiğini ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Hastalığın önceden tespit edilmesi ile ilaç tedavisinde çok daha etkili bir yöntem uygulanıyor. Ben pozitif olduktan sonra doktorların verdiği ilaçları ev ortamında bir hafta kadar kullandım. 10 gün de hastanede tedavi gördüm. Bu süreçte müthiş bir iştahsızlık, baş ağrısı, halsizlik ile ciddi bir öksürüğüm vardı ve bu, beni bayağı yıpratıyordu. Hastanede 10 gün kaldıktan sonra tekrar eve geçip, bir hafta da evde kaldım. Zaman zaman ateş yükselmeleri, öksürük oldu. Aldığımız ilaçlar bizi son derece rahatlattı. Özellikle hastanedeki bütün personele çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece fedakarca çalışıyorlar."

Güngör, Kovid-19 testi pozitif çıkan eşinin kendisine göre süreci daha rahat geçirdiğini ve ilaçlarını zamanında kullandığını belirtti.

Virüsün kısmen ciğerlerini de olumsuz etkilediğini şu anda sağlıklı olmasına rağmen yürümede ve merdiven çıkmada sorun yaşadığını anlatan Güngör, "1-2 ay bu etkilerin görüleceğini, biraz egzersiz yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Ben de onlara dikkat ediyorum. Şu anda bile nefes darlığım kısmen var." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kovid-19 sürecinde, hem hükümetin hem de yerelde İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarıyla tedbirler aldıklarını aktaran Güngör, İl Sağlık Müdürlüğü ile salgınla mücadele sürecinde istişare halinde olduklarını belirtti. Güngör, belediyeye ait 40'dan fazla aracın İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Hayrettin Güngör, "Burada her birey kendi denetçisi olmalı çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Sağlık otoritelerinin paylaştığı hususları dikkate alarak riski azaltabiliriz. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak katmalı ve alınması gereken tedbirleri uygulamalıyız." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şu anda bile nefes darlığım kısmen var
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şu anda bile nefes darlığım kısmen var
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şu anda bile nefes darlığım kısmen var
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Şu anda bile nefes darlığım kısmen var

Necip Fazıl Kısakürek, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Şu anda bile nefes darlığım kısmen var' - Son Dakika


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