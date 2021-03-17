KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım"

17.03.2021 11:15

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hastalığa yakalanan ve iyileştikten sonra yeniden göreve dönen doktorlar yaşadıklarını anlattı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hastalığa yakalanan ve iyileştikten sonra yeniden göreve dönen doktorlar yaşadıklarını anlattı.

Hastanenin genel cerrahi uzmanlarından Serhat Doğan (39), AA muhabirine, Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında çalışırken yaptırdığı testin pozitif çıktığını, bunun üzerine kendisini evde karantinaya aldığını söyledi.

Hastalığa yakalandıktan sonra psikolojik olarak etkilendiğini, verilen ilaçların hepsini kullandığını belirten Doğan, "Yaklaşık 10 ay boyunca maske takarak rahatlıkla nefes alırken, bu hastalıkta konuşurken zorlandığımı, maske takarken nefesimin daraldığını hissettim ama çok şükür geçti." dedi.

Birçok Kovid-19'lu hasta ve yakınını kaybettiklerini, hasta olduğunda kızı ile ailesini düşündüğünü ve ölüm korkusunu yaşadığını vurgulayan Doğan, "Bu süreçte en kıymetli şey insanın ailesi bir de aldığınız bir nefes." ifadesini kullandı.

Hastalık döneminde çok zorlandığını, sağlığın kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlatan Doğan, "Aşımı oldum. Bu virüse karşı elimizdeki tek silah aşı. Aşı olmamız önemli. Devletimiz bu aşıyı bize ücretsiz sağlıyor. Yaşımız, zamanımız geldiği zaman lütfen aşımızı olalım. Bu hastalığın ne yapacağını kimse bilemiyor hala. Umarım aşıyla birlikte daha da güzel günler bizi bekleyecek." diye konuştu.

"Herkes sıkı şekilde kurallara uyarsa başarabiliriz"

Anestezi ve reanimasyon uzmanı Ferda Öznen (39) ise Kovid-19 riski taşıyan hastaya müdahalesinin ardından kendisinden şüphe ettiğini, birkaç gün sonra semptomların görülmesi üzerine de test yaptırdığını anlattı.

Testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Öznen, şunları kaydetti:

"Ventilatöre (solunum cihazı) bağlanmadım ama ateş, kas ağrısı, kan değerlerimde bozulma oldu. Önümüzde bilinmeyen bir süreç var. Hastalığı kaptıktan sonra kimin kötüleşeceğini maalesef kestiremiyoruz. Ondan dolayı testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım. Yoğun bakımda çalışıyorum. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarla ilgilendiğim için 'Öyle olacak mıyım?' diye korktum. Genç de olsa kimin nasıl geçireceği belli değil maalesef. Bu işi sadece tedavi ederek çözemeyiz. Herkes en iyi ve sıkı şekilde kurallara uyarsa o şekilde başarabiliriz."

Bu süreçte birçok sağlık çalışanının da Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybettiğini, bu yılki 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdiklerini belirten Öznen, "İnşallah bundan sonra süreci kayıplarımız olmadan geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'u atlattıktan sonra görevine dönen başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk de koronavirüsle mücadelede bir yılı geride bıraktıklarını, özellikle yoğun bakım servisine yatışların yoğun olduğu dönemde zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Son dönemde hasta, servise yatan ve yoğun bakıma alınanların sayısında tekrar artış yaşandığına işaret eden Aktürk, "Bu da bizi ister istemez kaygılandırıyor. İnşallah önceki gibi olmaz, kurallara riayet ederek normalleşiriz." dedi.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım

Genel Cerrahi, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Testim pozitif çıktıktan sonra korku yaşadım' - Son Dakika


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