KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım"

21.01.2021 11:07
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 70 yaşındaki KOAH hastası Hüseyin Kahya, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 70 yaşındaki KOAH hastası Hüseyin Kahya, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Karahıdır Mahallesi'nde özel gereksinimli oğlu ile yaşayan Kahya, oğlundaki Kovid-19 belirtileri üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kahya'nın testi negatif, oğlunun pozitif çıkınca baba oğul evde karantinaya alındı. Bir süre sonra tat kaybı, sırt ve bacak ağrısı şikayetleri üzerine ikinci kez hastaneye giden Kahya, test sonucu Kovid-19'a yakalandığını öğrendi.

Hastanede 14 gün tedavi gören Kahya, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kahya, doktorlarının nefes egzersizi tavsiyesi üzerine zaman zaman evinin bahçesinde flüt çalıyor.

"Hastalık beni psikolojik olarak etkiledi"

Hastalıkla mücadelesini AA muhabirine anlatan Kahya, çok zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

Kahya, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandığını, göğüs hastalıkları bölümünde solunum desteği ve ilaç verildiğini, gerekli iğnelerin yapıldığını ifade etti.

Kovid-19'a yakalandığı anda aklına ölüm ve oğlunun geldiğini belirten Kahya, "Özel gereksinimli bir oğlum olduğu için acaba ne olur, kimler sahiplenir diye düşünüyordum. Beni normal odada tedavi ettiler, yoğun bakıma girmedim. Allah herkese yardım etsin." dedi.

Kahya, hastalığın psikolojik açıdan da kendisini olumsuz etkilendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hastalık sürecinde, ben normal odada böyle acı çekiyorsam yoğun bakım nasıldır diye düşünüyordum. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin. Vatandaşlar mesafesini kollamalı, maskesini takmalı, ellerini yıkamalı. Ben atlattım ama tekrar yakalanmayacağım diye bir şey yok. Mesafemi korumaz, maskemi takmazsam, kuralları uygulamazsam anında geri gelebilir. Sürekli tedbir alıp kendimizi kollamamız lazım. Hastalık sürecinde herkesi özledim. Yani yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım. Tedavi için biri gidip biri geliyor ama sen yine boynu büküksün."

Hobileri arasında flüt çalmanın olduğunu anlatan Kahya, doktorlarının nefes egzersizi tavsiyesi üzerine bu süreçte de flüt çaldığını söyledi.

Kahya, oğlunun da tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatarak, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hüseyin Kahya, Kırklareli, Karahıdır, tat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım' - Son Dakika


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